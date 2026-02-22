بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بملوي جنوب المنيا

أصيب 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري لمركز ملوي جنوب المنيا ، بينهم 7 صغار تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري في نطاق مركز ملوي جنوب المحافظة.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 17 شخصا بينهم 7 صغار وهم فاطمه. ع. ف33 سنه اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ونجوي. ط. ع 27 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، ومرزوقه. ح. ف 25 سنه اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

، وجني. ع. ح 14 سنه جرح قطعي بالذقن، وعمر. ن. ن 25 سنه اشتباه ما بعد الارتجاج، ومروه. ط. ع 36 سنه جرح بالرأس، ومحمد. وم. ن 10 سنوات جرح قطعي بالساعد الأيمن، ويوسف. م. ن6 سنوات اشتباه كسر بالذراع، وحمزه. م. ن 4 سنوات اشتباه كسر بالقدم، ويهاب. ع. ط45 سنه اشتباه كسر بالساعد الأيسر، وحسام. ي. ف 23 سنه سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد. ط. ع 23 سنه سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، احمد. ش. ع 32 سنه سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وريان. را. ش عامين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وانس. م. ا 3 سنوات سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومالك. م. ا 4 سنوات سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشرين. م. م 29 سنه سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت الإصابات ما بين كسور مضاعفة باليد والساقين، سحجات وكدمات متفرقة، وحالات اشتباه ما بعد الارتجاج. وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى التخصصي، لتقديم العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.