منتخب مصر 2007 يواصل استعداداته لمواجهتي العراق استعدادا للتصفيات الإفريقية

يواصل منتخب مصر مواليد 2007 تدريباته المكثفة لليوم الثالث على التوالي داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة وائل رياض؛ استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخب العراق يومي 24 و28 فبراير الجاري، في إطار التحضير للتصفيات الإفريقية المقبلة.

رفع الحمل البدني والتركيز على الجوانب الخططية

خاض المنتخب مرانه الرئيسي، حيث حرص الجهاز الفني على زيادة الحمل البدني بشكل تدريجي، مع التركيز على تطبيق بعض الجوانب التكتيكية المهمة قبل اللقاء الودي الأول المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف.

ويهدف الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المباراتين.

منافسة قوية لحجز مكان في التشكيل الأساسي

شهدت التدريبات أجواءً تنافسية قوية بين اللاعبين، في ظل سعي كل عنصر لإثبات أحقيته بالتواجد في التشكيل الأساسي.

وأكد وائل رياض، للاعبيه، أن معيار الاختيار يعتمد بشكل أساسي على الجاهزية الفنية ومدى الالتزام بالأدوار التكتيكية داخل أرض الملعب، ما يعكس رغبة الجهاز الفني في ترسيخ مبدأ العدالة والانضباط.

تركيز على التحولات السريعة والتنظيم الدفاعي

ركزت الحصة التدريبية على عدة نقاط فنية مهمة، أبرزها سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم واستغلال المساحات بشكل فعال، إلى جانب تنظيم الخط الخلفي والضغط المبكر على حامل الكرة للحد من خطورة المنافس.

ويسعى الجهاز الفني إلى خلق توازن واضح بين الشقين الهجومي والدفاعي.

معسكر مغلق استعدادًا للتصفيات الإفريقية

وكان المنتخب قد دخل في معسكر مغلق منذ يوم الجمعة الماضي، ضمن خطة إعداد شاملة تهدف للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

ويأمل الجهاز الفني أن تمثل مواجهتا العراق اختبارًا قويًا لقياس مستوى اللاعبين قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من التصفيات.