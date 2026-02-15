استعدادًا للمونديال .. قائمة منتخب ناشئي الطائرة تحت 17 عاما في بطولة إيطاليا الدولية الودية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة تحت 17 عاما بقيادة بيرسي أونكن ، قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة إيطاليا الشتوية الدولية الودية.

وتأتي المشاركة في إطار خطة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، لإعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم 2026 للناشئين بقطر تأكيدًا على حرص الاتحاد على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، وتوفير احتكاك قوي يساهم في رفع المستوى الفني والبدني استعدادًا للاستحقاقات العالمية .

وضمت القائمة كل من : محمد رامي - ياسين تاج الدين - سيف الدين صلاح - عبد المنعم أحمد - محمود شوكت - عمر وائل - يوسف سامح - عمر أحمد - عمر مدبولي - سليم صلاح - حسن خالد - على أحمد - زياد ربيع - إبراهيم أحمد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما كل من : بيرسي أونكن المشرف على قطاع الناشئين و محمد عبده مدرب عام و لمياء الجبالي علاج طبيعي و محمد مضان مدير إداري المنتخبات.