رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حرص الحكومة على أن يحصل أصحاب المعاشات على كامل استفادتهم من أي زيادات مالية أو حزم حماية اجتماعية جديدة تُقرّها الدولة في إطار برامج الدعم والتطوير الاقتصادي.



وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على إعداد وتطوير حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الرواتب والمعاشات ومزايا للأسر محدودة الدخل، وسيُعرض هذا الملف على الرئيس السيسي خلال الأيام المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن جهود أوسع للحكومة في دعم الفئات الأشد حاجة وتحسين مستوى معيشتهم، خصوصًا مع استعدادات شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الاهتمام بفئة أصحاب المعاشات يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.