مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة إدراج زيادة "غير اعتيادية" للمرتبات والأجور

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تعرض على سيادته خلال شهر رمضان الزيارة المرتقبة للمرتبات والأجور والتي وجه بأن تكون الزيادة غير اعتيادية وبشكل خاص أن تكون الأولوية للزيادة الخاصة بالمعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي .

وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها د الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الزيادة المرتقبة للأجور ستكون زيادة جيدة نتيجة الثمار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي وعمليات التنمية التي تشهدها الدولة المصرية .