نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من العملية الانتخابية، التي ضمت نقابات «جنوب القاهرة ـ حلوان ـ القاهرة الجديدة»، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز ومراجعة الأصوات، في إطار من النزاهة والشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

وأكدت اللجنة القضائية أن إعلان النتيجة جاء بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المقررة، بما يعبّر عن الإرادة الحرة لجموع المحامين المشاركين في الانتخابات، وسط إشادة بانتظام العملية الانتخابية وحُسن سيرها بجميع اللجان والنقابات الفرعية.

وجاءت النتيجة كالآتي: