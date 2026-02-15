تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك تفاصيل جلسة مجلس الزمالك مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

وقال حسام المندوه في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: المقابلة كانت ايجابية للغاية، وما اسعد مجلس الادارة هو تأكيد كابتن جوهر نبيل علي ضرورة التكاتف لانتشال نادي الزمالك من الأزمة المالية الحالية.

واضاف: تم التأكيد من وزير الشباب والرياضة علي مساندة ومؤازرة الزمالك في ازمة ارض ٦ اكتوبر .. وقال ان الزمالك من حقه انه يكون عنده فرع تاني لزيادة الموارد المالية للنادي، ووعد بحل الأزمة في اسرع وأقرب وقت

وواصل: تم التأكيد علي ان هدف الدولة في الفترة الحالية هي تمكين الاندية الشعبية في انها تنجح في الاستثمار ، وان يكون الدعم المادي من خلال العمل الاقتصادي والاستثماري للنادي بدلاً من الدعم المادي من خزائن وزارة الشباب والرياضة

واختتم: سعداء جداً ومتفائلين للغاية بما سيقدمه الوزير جوهر نبيل لنادي الزمالك للخروج من الأزمة المالية وايضاً كافه الأزمات التي يعاني منها النادي