تشكيل الجيش الملكي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خالد البلشي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة كارثة على العمل الصحفي
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
ليدز يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء برمنجهام سيتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل

عبدالله هشام

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك تفاصيل جلسة مجلس الزمالك مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة

وقال حسام المندوه في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: المقابلة كانت ايجابية للغاية، وما اسعد مجلس الادارة هو تأكيد كابتن جوهر نبيل علي ضرورة التكاتف لانتشال نادي الزمالك من الأزمة المالية الحالية.

واضاف: تم التأكيد من وزير الشباب والرياضة علي مساندة ومؤازرة الزمالك في ازمة ارض ٦ اكتوبر .. وقال ان الزمالك من حقه انه يكون عنده فرع تاني لزيادة الموارد المالية للنادي،  ووعد بحل الأزمة في اسرع وأقرب وقت

وواصل: تم التأكيد علي ان هدف الدولة في الفترة الحالية هي تمكين الاندية الشعبية في انها تنجح في الاستثمار ، وان يكون الدعم المادي من خلال العمل الاقتصادي والاستثماري للنادي بدلاً من الدعم المادي من خزائن وزارة الشباب والرياضة

واختتم: سعداء جداً ومتفائلين للغاية بما سيقدمه الوزير جوهر نبيل لنادي الزمالك للخروج من الأزمة المالية وايضاً كافه الأزمات التي يعاني منها النادي

