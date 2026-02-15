أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري

تشهد اسعار الذهب اليوم في مصر متابعة مكثفة من جانب المواطنين، في ظل تزايد الاهتمام بالمعدن النفيس سواء لشراء المشغولات الذهبية او بهدف الادخار، خاصة مع استمرار تصنيفه كاحد اهم اوعية الاستثمار الامن خلال فترات التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي.

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم في مصر



سجلت اسعار الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع ترقب السوق المحلي لتحركات السعر العالمي وتغيرات سعر الاونصة بالدولار. وجاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية قريبة من مستوياتها السابقة، وسط حذر نسبي في عمليات البيع والشراء في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

سعر الذهب

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار 24 سجل 7655 جنيه للبيع و7625 جنيه للشراء.

عيار 22 سجل 7020 جنيه للبيع و6990 جنيه للشراء.

عيار 21 سجل 6700 جنيه للبيع و6670 جنيه للشراء.

عيار 18 سجل 5745 جنيه للبيع و5715 جنيه للشراء.

عيار 14 سجل 4465 جنيه للبيع و4445 جنيه للشراء.

عيار 12 سجل 3830 جنيه للبيع و3810 جنيه للشراء.

الاونصة سجلت 238165 جنيه للبيع و237100 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب سجل 53600 جنيه للبيع و53360 جنيه للشراء.

وسجلت الاونصة عالميا 5043.12 دولار.

سعر الذهب في السوق المحلي



يتحدد سعر الذهب في مصر وفقا لحركة الاسعار في الاسواق العالمية، حيث تنعكس التغيرات الدولية بصورة مباشرة على السوق المحلي، ما يدفع الاسعار الى التحرك صعودا او هبوطا بحسب تقلبات البورصات العالمية وتحركات سعر صرف الدولار.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا حال استمرار صعود الاونصة عالميا وتجاوزها نطاقها السعري الحالي.

اداء اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية



وعلى الرغم من الاستقرار النسبي الحالي، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، وسط حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.