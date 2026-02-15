قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
ليدز يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء برمنجهام سيتي
براءة البلوجر نورهان حفظي من تهمة تعاطي المخدرات بعد إلغاء حكم الحبس
مجلس الزمالك يزور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لتهنئته بمنصبه الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

تشهد اسعار الذهب اليوم في مصر متابعة مكثفة من جانب المواطنين، في ظل تزايد الاهتمام بالمعدن النفيس سواء لشراء المشغولات الذهبية او بهدف الادخار، خاصة مع استمرار تصنيفه كاحد اهم اوعية الاستثمار الامن خلال فترات التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار المالي.

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم في مصر
 

سجلت اسعار الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع ترقب السوق المحلي لتحركات السعر العالمي وتغيرات سعر الاونصة بالدولار. وجاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية قريبة من مستوياتها السابقة، وسط حذر نسبي في عمليات البيع والشراء في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة.

سعر الذهب

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية


عيار 24 سجل 7655 جنيه للبيع و7625 جنيه للشراء.
عيار 22 سجل 7020 جنيه للبيع و6990 جنيه للشراء.
عيار 21 سجل 6700 جنيه للبيع و6670 جنيه للشراء.
عيار 18 سجل 5745 جنيه للبيع و5715 جنيه للشراء.
عيار 14 سجل 4465 جنيه للبيع و4445 جنيه للشراء.
عيار 12 سجل 3830 جنيه للبيع و3810 جنيه للشراء.
الاونصة سجلت 238165 جنيه للبيع و237100 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب سجل 53600 جنيه للبيع و53360 جنيه للشراء.
وسجلت الاونصة عالميا 5043.12 دولار.

سعر الذهب في السوق المحلي
 

يتحدد سعر الذهب في مصر وفقا لحركة الاسعار في الاسواق العالمية، حيث تنعكس التغيرات الدولية بصورة مباشرة على السوق المحلي، ما يدفع الاسعار الى التحرك صعودا او هبوطا بحسب تقلبات البورصات العالمية وتحركات سعر صرف الدولار.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه يميل نحو الارتفاع، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا حال استمرار صعود الاونصة عالميا وتجاوزها نطاقها السعري الحالي.

اداء اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية
 

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي الحالي، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا داخل السوق المحلي، وسط حالة من الترقب بين التجار والمستهلكين انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم ذهب ذهب عيار ٢١ سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

ترشيحاتنا

توقيع كتاب

قمة الذكاء الاصطناعي تشهد توقيع كتاب تروما الصحافة الاقتصادية

الفنان شريف الشعشاعي مع النجم محمد عادل امام

شريف الشعشاعي في كواليس "الكينج" مع محمد إمام رمضان 2026

نسرين طافش

نسرين طافش تشارك فيديو من أحدث ظهور لها

بالصور

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة في عيد الحب | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد