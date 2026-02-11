قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اضطهاد جديد.. نتنياهو يسحب الجنسية من مواطنين فلسطينيين وأمر بترحيلهما
استقرار أسعار الفضة محليًا رغم الصعود العالمي وترقّب بيانات الاقتصاد الأمريكي
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
ذكرى رحيل ناظر الكوميديا.. صدمات في حياة علاء ولي الدين شكلت شخصيته الفنية
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026
كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان
وزير الخارجية: إدارة غزة الانتقالية خطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها كاملة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-2-2026 .. والقنوات الناقلة
جامعة عين شمس تدعم مستقبل توطين صناعة أشباه الموصلات | تفاصيل مهمة
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-2-2026
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 11-2-2026

ثبت أشهر عيار ذهب في تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 11-2-2026 داخل محلات الصاغة.

أشهر عيار ذهب

وتضمن أشهر سعر ذهب في تداولات اليوم وهو من عيار 21 الأكثر تداولًاداخل محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم

آخر تحديث لأشهر سعر دولار

وتضمن آخر تحديث لأشهر عيار ذهب وهو سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6670 جنيه للبيع و 6720 جنيه للشراء.

شهد سعر الذهب في مصر، ثباتا مع مستهل تداولات اليوم الأربعاء الموافق 11-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب مستقر

وبلغ سعر الذهب لدرجات مستقرة دون تغيير منذ ختام تعاملات أمس.

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

المعدن الأصفر يصعد

جدد الذهب صعوده مع منتصف تداولات مساء أمس  داخل محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

وصعود جديد

وصعد سعر جرام الذهب بقيمة بلغت 50 جنيه في المتوسط معوضُا بذلك خسائره الأسبوعية السابقة.

تراجع أسبوعي

فقد سعر جرام الذهب مقدار 1200 جنيه في المتوسط منذ الأسبوعين الماضيين بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 6670 جنيه .

سعر عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7622 جنيه للبيع و 7680 جنيه للشراء.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 6670 جنيه للبيع و 6720 جنيه للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5717 جنيه للبيع و 5760 جنيه للشراء .

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4446 جنيه للبيع و 4480 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5026 دولار للبيع و 5027 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.36 ألف جنيه للبيع و 53.76 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب بعد يومين من المكاسب، مع لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح في سوق متقلبة لا تزال تحاول العثور على مستوى دعم، عقب موجة بيع تاريخية.

وانخفضت السبائك في السوق الفورية بما يصل إلى 1.4% في التعاملات المبكرة، قبل أن تقلص خسائرها لتتداول فوق مستوى 5000 دولار للأونصة بقليل.

أسعار الذهب اليوم

 يترقب المتداولون بيانات أميركية من المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على اتجاه السياسات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لا يزال الذهب مرتفعاً بقوة منذ بداية العام، رغم تراجعه بنحو 10% منذ تسجيله أعلى مستوى على الإطلاق في 29 يناير.

وكانت المعادن النفيسة قد شهدت هبوطاً حاداً في نهاية يناير، بعدما أدت قفزة قياسية مدفوعة بمضاربات مكثفة إلى ارتفاع مفرط في السوق.

ومع ذلك، لا تزال العديد من العوامل التي دعمت موجة الصعود لسنوات قائمة، من بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، وهروب المستثمرين من السندات السيادية والعملات.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب

