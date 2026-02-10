سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد

سجل أشهر عيار ذهب في مصر تراجعا في ختام تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10-2-2026.

أشهر عيار يرتفع

وسجل سعر أكثر أعيرة الذهب شهرة مقدار 20 جنيه داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6650 جنيه للشراء و 6700 جنيه للبيع .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7600 جنيه للبيع و 7657 جنيه للشراء.

سعر عيار 21

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5700 جنيه للبيع و 5742 جنيه للشراء.

سعر عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأقل نحو 4433 جنيه للبيع و 4466 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.2 ألف جنيه للبيع و 53.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5011 دولار للبيع و 5012 دولار للشراء.