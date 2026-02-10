سعر الذهب بالكويت مساء اليوم 10-2-2026..دينار واحد في أسبوع

ارتفع سعر الذهب داخل الكويت في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10-2-2026 داخل محلات الصاغة.

الذهب يصعد في الكويت

وصل معدل زيادة سعر جرام الذهب في الكويت بمقدار دينار واحد على أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 43 دينار كويتي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 49.6 دينار كويتي .

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 45.475 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 43.4 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 37.2 دينار كويتي.

سعر عيار 24

بلغ سعر أقل عيار ذهب نحو 28.95 دينار كويتي.

سعر عيار 24

ووصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24.8 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو 1543 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 347 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5028 دولار.