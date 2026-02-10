رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية

شهدت التعديلات الوزارية الجديدة إسناد منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية إلى السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، في ضوء مسيرة دبلوماسية امتدت لما يقرب من ثلاثة عقود.



وُلد السفير محمد أبو بكر في القاهرة، وتكونت ملامح شخصيته بين الحياة الحضرية في العاصمة والبيئة الريفية بمحافظة الجيزة، قبل أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي، ويبدأ رحلة مهنية اتسمت بالتنوع والعمق.



على الصعيد الأكاديمي، حصل على بكالوريوس الاقتصاد والقانون، ثم استكمل دراساته العليا بنيل درجة الماجستير في دراسات السلام الدولية من جامعة نوتردام الأمريكية، وهو ما انعكس لاحقًا على طبيعة الأدوار التي اضطلع بها في مناطق النزاع.



خبرات متعددة عبر محطات دولية تنقل السفير أبو بكر بين عدد من البعثات الدبلوماسية المهمة، حيث عمل في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثم في السفارة المصرية بالهند كملحق اقتصادي، قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة، ضمن مسار مهني أتاح له التعامل المباشر مع ملفات سياسية واقتصادية معقدة.



وفي مرحلة لاحقة، تولى منصب سفير مصر لدى ليبيا خلال الفترة من 2013 إلى 2017، وهي مرحلة وُصفت بالأكثر اضطرابا في تاريخ الدولة الليبية الحديث، حيث شارك في دعم جهود التهدئة والحفاظ على قنوات التواصل في ظل الانقسام السياسي والتحديات الأمنية.



كما شغل السفير محمد أبو بكر منصب مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية، وأسهم في صياغة مقاربات دبلوماسية للتعامل مع الملف الليبي على المستويين الإقليمي والدولي.



ويتميز بإجادته لعدة لغات أجنبية، أبرزها الإنجليزية والفرنسية واليابانية والألمانية، إلى جانب العربية والنوبية، ما عزز قدرته على العمل في بيئات ثقافية وسياسية متعددة.



مهام حالية في طوكيو ومنذ عام 2021، يتولى السفير محمد أبو بكر رئاسة البعثة الدبلوماسية المصرية في اليابان، حيث يقيم مع أسرته، ويُعرف باهتمامه بتعميق العلاقات الثنائية، إلى جانب شغفه بالثقافة اليابانية.



ويُنظر إلى تعيينه نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية باعتباره امتدادًا لمسار مهني يجمع بين الخبرة الميدانية والتأهيل الأكاديمي، في وقت تتزايد فيه أهمية الدور المصري داخل القارة الإفريقية.