ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة قد تقدم على إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط لتنفيذ ضربات ضد إيران، في حال فشل المحادثات الجارية وعدم التوصل إلى اتفاق.

وأكد ترامب أن واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي، مشددًا على أن “الخيار واضح: إما أن نصل إلى اتفاق مع إيران، أو سنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة للغاية”، على حد تعبيره.

وأضاف أن الإيرانيين “يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق هذه المرة”، مشيرًا إلى أن طهران تتبنى نهجًا أكثر ليونة مقارنة بالمراحل السابقة من المفاوضات.

وفي السياق ذاته، أوضح ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب أيضًا في التوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى أن لقائه المرتقب معه سيركز بشكل أساسي على الملف الإيراني، ومؤكدًا أنه لا يعتقد أن نتنياهو قلق من المفاوضات مع طهران.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده “ستكون مستعدة للتحرك عسكريًا كما فعلت في حرب الـ12 يومًا”، في حال تعثرت المفاوضات ولم تحقق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.