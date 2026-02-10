مسئول أمريكي يكشف سبب معارضة ترامب لضم الاحتلال للضفة الغربية

قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية.

أكد مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية.

وقال المسؤول: "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف هذه الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".

تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة

يأتي هذا بعد أن وافق المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي، يوم الأحد، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، مما يمهد الطريق لمزيد من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وتشمل هذه الإجراءات، التي أعلنها وزير المالية المتطرف الصهيوني بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إلغاء لوائح عمرها عقود تمنع المواطنين اليهود من شراء الأراضي في الضفة الغربية، وفقًا لبيان مشترك صادر عن الوزيرين.

كما تنص الإصلاحات على نقل سلطة إصدار تراخيص البناء للمستوطنات في أجزاء من المدن الفلسطينية، بما فيها الخليل، من الهيئات البلدية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.

وقد رفضت عدة دول القرار الإسرائيلي.

يوم الاثنين، أدان وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا "بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية، وترسخ النشاط الاستيطاني، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة".

