الجيش الإيراني: سنرد على أي عدوان بطريقة ساحقة وحاسمة

أكد الجيش الايراني أن استعداد أبناء الشعب الايراني في القوات المسلحة يتضاعف يوماً بعد يوم، وسيضحون بحياتهم حتى آخر أنفاسهم لحماية وصون أمن ومصالح الشعب وسيردون على أي عدوان بطريقة ساحقة وحاسمة.

جاء ذلك في بيان بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.



وقال الجيش الايراني في البيان: لقد قضت الثورة الإسلامية على هيمنة الاستكبار العالمي على إيران العزيزة وجعلت الشعب الإيراني سيد مصيره. وقد استطاع نظام الجمهورية الإسلامية، الذي انبثق من إرادة الشعب الإيراني، أن يخرج منتصرًا شامخًا من براثن المؤامرات والفتن التي دبرها ونفذها الأعداء على مدى سبعة وأربعين عامًا، وذلك تحت القيادة الرشيدة لأمامي الثورة، معتمدًا على الإيمان والإرادة والمقاومة الوطنية، فجلب لإيران وللإيرانيين العزة والاقتدار والاستقلال.



وأضاف : واليوم، كما في الماضي، يقف الشعب الإيراني الشجاع والأبي، مُخلد ذكرى شهداء الوطن وأبطالها الذين خُلدت أسماؤهم في صفحات تاريخ البلاد، ومتبعا قائده، صامدا راسخا في وجه ظلم الأعداء، ساعيا إلى نيل حقوقه المشروعة.

وختم: إن أبناء الشعب الإيراني العظيم في القوات المسلحة، من خلال الجهد والنضال المستمر، يعملون على مضاعفة استعدادهم وقدرتهم على الدفاع عن الشعب والوطن الإسلامي، وسيضحون بحياتهم حتى آخر أنفاسهم لحماية أمن ومصالح الشعب الإيراني والحفاظ عليها، وسيردون على أي عدوان بطريقة ساحقة وحاسمة.