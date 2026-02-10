قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراكة استراتيجية وانطلاقة صناعية جديدة بين مصر والسنغال
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
برلمان

20 مليار جنيه حصيلة متوقعة.. تفاصيل جديدة عن الضريبة العقارية قبل تعديل القانون نهائيا

الضريبة العقارية
الضريبة العقارية

ينتظر مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، في خطوة تستهدف تحديث منظومة التحصيل وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، مع مراعاة محدودي الدخل وزيادة موارد الدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة الخضوع للضريبة العقارية، بما يسهم في تعزيز إيرادات الموازنة العامة دون تحميل الفئات الأولى بالرعاية أعباء إضافية.

توقعات حكومية بزيادة الحصيلة 

قال أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن تطبيق التعديلات الجديدة سيؤدي إلى خضوع نحو 2 مليون وحدة عقارية للضريبة، بعائد متوقع يصل إلى 20 مليار جنيه سنوياً.

وأوضح الصادق، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية للعام المالي 2024/2025، رداً على تساؤل النائب مصطفى سالم، أن المصلحة تضم نحو 19 ألف موظف يعملون بمختلف المحافظات لضمان التطبيق الفعال للقانون.

وأشار إلى أن إجمالي الثروة العقارية في مصر يقدر بنحو 55 مليون وحدة، منها 47 مليون وحدة سكنية، و8 ملايين وحدة ما بين تجارية وسكن ثانٍ ووحدات مصيفية، ما يعكس أهمية تحديث التشريع الحالي لمواكبة هذا الحجم الكبير.

أبرز ملامح التعديلات الجديدة 

يتضمن مشروع القانون إعفاء الوحدة السكنية الرئيسية للمكلف وأسرته من الضريبة العقارية، حال كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، على أن تخضع القيمة التي تتجاوز هذا الحد للضريبة.

ويشمل الإعفاء المكلف وزوجه وأولاده القصر، مع منح مجلس الوزراء صلاحية زيادة حد الإعفاء بناءً على عرض وزير المالية، وفقاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في نهاية فترة التقدير العام.

حالات رفع الضريبة 

نص مشروع القانون على عدد من الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة العقارية، من بينها:

إذا أصبح العقار معفياً طبقاً لأحكام القانون.

في حال تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً بما يمنع الانتفاع به.

إذا كانت الأرض الفضاء غير المستغلة مستقلة عن العقارات المبنية.

في حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كلياً أو جزئياً بحسب كل حالة.

الضريبة العقارية مشروع قانون الضريبة العقارية الضرائب العقارية

