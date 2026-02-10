خلال أسبوع .. 397 فلسطينيا سافروا خلال معبر رفح البري



أفاد إجمالي المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن عدد المسافرين عبر معبر رفح البري خلال إسبوع بلغت 397 مسافراً من أصل 1,600 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح البري ذهاباً وإياباً، بنسبة التزام تقارب 25%.

وفي وقت لاحق ؛ قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إن معايير تحديد أولويات العبور من الاتجاهين تخضع لترتيبات وتنسيق مشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني.



وأوضح المطعني، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية أن الحديث يدور عن فلسطينيين تواجدوا في مصر لما يقارب عام ونصف أو أكثر، منذ إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني واحتلاله خلال الفترة الماضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هؤلاء الفلسطينيين أقاموا في محافظات شمال سيناء المختلفة، وتلقّى عدد كبير منهم خدمات علاجية، شملت حالات حرجة وأصحاب أمراض مزمنة.

وأضاف أن إجراءات العبور تتم وفق آلية واضحة، تبدأ بعد استكمال العلاج والشفاء التام، حيث يتم إعداد الكشوف الخاصة بالحالات، ثم الانتقال إلى النقطة الفاصلة بين مصر وقطاع غزة عبر معبر رفح، تمهيدًا لعودتهم إلى القطاع.

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» أن هذه الدفعات من العائدين تحمل رسالة مهمة تؤكد حتمية العودة والتمسك بالأرض، والرغبة في العودة إلى قطاع غزة، وهو ما يتماشى مع السياسة المصرية التي عملت طوال الفترة الماضية على منع التهجير القسري ووقف محاولاته.

وأشار إلى أن مصر أصرت على مبدأ التكافؤ في فتح معبر رفح، بحيث يتساوى عدد العائدين من مصر إلى قطاع غزة مع عدد الداخلين من القطاع إلى مصر لتلقي الخدمات الصحية، بما يضمن التوازن الإنساني في حركة العبور من الاتجاهين

