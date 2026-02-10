مصر والسنغال تدفعان علاقاتهما إلى آفاق استراتيجية أوسع

تعكس زيارة وزير خارجية السنغال إلى القاهرة، والمباحثات التي عقدها مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، مرحلة متقدمة من التنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين، في ظل توافق واضح حول عدد من القضايا الإقليمية، وسعي مشترك لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، خاصة في مجالات الاستثمار والتنمية والتكامل الأفريقي.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه بحث مع نظيره السنغالي سبل تعزيز دور الشركات المصرية في السنغال، لا سيما في مجالات البنية التحتية والإنشاءات، والثروة السمكية، والزراعة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح أن المباحثات تناولت أيضا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المصرية في السوق السنغالية.

تعاون استثماري وصحي يدعم التنمية والتكامل الإفريقي

وأضاف وزير الخارجية أن مصر ستعمل بالتعاون مع السنغال خلال رئاستها لتجمع «الإيكواس» على دفع العلاقات الاقتصادية بين دول التجمع، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي، بما يرسخ الحضور المصري في غرب أفريقيا.

وذكر أن القاهرة تنظر إلى السنغال باعتبارها شريكا استراتيجيا مهما في المنطقة، وأن الزيارة تمثل فرصة مهمة للبناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية.

وفي إطار التعاون الاقتصادي والصحي، كشف وزير الخارجية عن العمل على إنشاء خط لإنتاج الدواء المصري في السنغال، في خطوة تعكس توجه مصر نحو دعم صناعاتها الوطنية والتوسع في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في توفير الدواء بأسعار مناسبة وتعزيز الأمن الصحي في المنطقة.

توافق سياسي حول قضايا الأمن الإقليمي وسد النهضة

وعلى الصعيد السياسي، تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية، في مقدمتها ملف الأمن والسلم في القارة الأفريقية، وأزمة السد الإثيوبي، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر تمر بمرحلة الفقر المائي، ما يستدعي الالتزام بالتنسيق والتشاور وعدم اتخاذ إجراءات أحادية.

وشدد وزيرا خارجية مصر والسنغال على رفض بلديهما للإجراءات الأحادية في أعالي نهر النيل، مؤكدين أهمية احترام قواعد القانون الدولي والتوصل إلى حلول توافقية تحقق المصالح المشتركة دون الإضرار بحقوق الدول الأخرى.

كما أعلن وزير الخارجية سعي مصر إلى مضاعفة عدد الطلاب السنغاليين الدارسين في الجامعات المصرية، في إطار دعم التعاون في مجالات التعليم وبناء القدرات وتعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين الشعبين.

من جانبه، أكد وزير خارجية السنغال أن مستوى التعاون الاقتصادي مع مصر يعكس متانة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.