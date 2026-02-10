قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
بمناسبة شهر رمضان.. الزراعة تفتتح جناح منتجات الوزارة في جملة ماركت بالمريوطية
وزير التعليم يجري حوارا مفتوحا مع الطلاب ويؤكد اهتمامه بتنمية مهاراتهم الرقمية
مترو الزمالك يتحول إلى «جاليري» مفتوح.. أول معرض دولي للكاريكاتير داخل محطات المترو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة

المتهم
المتهم
ندى سويفى

قررت النيابة العامة في الجيزة حبس المتهم بتهديد موظفي الحى في منطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة البلطجة والتعدى على موظفي الحى اثناء عملهم.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة في فك لغز مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يحمل سلاحاً أبيض ويقوم بالتلويح به مهدداً المواطنين والموظفين بمنطقة بولاق الدكرور، مما أثار حالة من الذعر والرهبة لدى المارة.

 وبالفحص والتحريات التي أجراها ضباط مباحث الجيزة، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 7 فبراير الجاري، حينما كانت تقوم حملة مكبرة من عمال حي بولاق الدكرور برفع الإشغالات من المنطقة، وأثناء محاولتهم صرف أحد المتسولين لمنعه من تعطيل حركة السير، فوجئوا بقيامه بإشهار "سلاح أبيض" كان يخفيه بين طيات ملابسه، وبدأ في التلويح به مهدداً إياهم بالقتل لمنعهم من أداء عملهم، وهو ما وثقته الكاميرات وانتشر كالنار في الهشيم على صفحات السوشيال ميديا.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهم، نجحت القوات في إلقاء القبض عليه في محل سكنه بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتبين أنه عاطل وله سجل حافل بالمعلومات الجنائية، وضبطت بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهته بالأدلة واللقطات المصورة، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مبرراً ذلك بمحاولته منع موظفي الحي من صرفه من مكان تسوله. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

البلطجة تهديد موظفي حي بولاق الدكرور النيابة العامة بولاق الدكرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 وزيرا جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

المتهمان

حاول منعهم من سرقة هاتفه.. لصوص يعتدون على شاب بسلاح أبيض في الزيتون

المتهمة

الأمن يكشف ملابسات واقعة حرق سيدة لطفلتها في كفر الشيخ

المتهمون

القبض على سيدتين يمارسان الرذيلة داخل منزل بالإسكندرية

بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد