لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة

قررت النيابة العامة في الجيزة حبس المتهم بتهديد موظفي الحى في منطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة البلطجة والتعدى على موظفي الحى اثناء عملهم.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة في فك لغز مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يحمل سلاحاً أبيض ويقوم بالتلويح به مهدداً المواطنين والموظفين بمنطقة بولاق الدكرور، مما أثار حالة من الذعر والرهبة لدى المارة.

وبالفحص والتحريات التي أجراها ضباط مباحث الجيزة، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 7 فبراير الجاري، حينما كانت تقوم حملة مكبرة من عمال حي بولاق الدكرور برفع الإشغالات من المنطقة، وأثناء محاولتهم صرف أحد المتسولين لمنعه من تعطيل حركة السير، فوجئوا بقيامه بإشهار "سلاح أبيض" كان يخفيه بين طيات ملابسه، وبدأ في التلويح به مهدداً إياهم بالقتل لمنعهم من أداء عملهم، وهو ما وثقته الكاميرات وانتشر كالنار في الهشيم على صفحات السوشيال ميديا.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهم، نجحت القوات في إلقاء القبض عليه في محل سكنه بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتبين أنه عاطل وله سجل حافل بالمعلومات الجنائية، وضبطت بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهته بالأدلة واللقطات المصورة، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مبرراً ذلك بمحاولته منع موظفي الحي من صرفه من مكان تسوله. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.