القبض على متسول هدد العاملين بحى بولاق الدكرور بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحا أبيض ويقوم بالتلويح به وتهديد بعض الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 7 الجارى وحال قيام العاملين بحى بولاق الدكرور بحملة لرفع الإشغالات بذات المنطقة ومشاهدتهم للشخص الظاهر بمقطع الفيديو أثناء قيامه بأعمال التسول، قاموا بمحاولة صرفه إلا أنه قام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته وتهديدهم على النحو الوارد بمقطع الفيديو.



أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة للتحقيق.

