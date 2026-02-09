اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس

عرضت لجنة الاتصالات وتكنوبوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي محتوي مرئي أعدته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول مخاطر لعبة الروبلوكس .

وقال النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة البرلمانية خلال الاجتماع البرلماني اليوم :أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميةأهدت اللجنة هذا المحتوي المرئي لتوضيح مخاطر لعبة الروبلوكس على أطفالنا في مصر .

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أحمد زاهر والذي شارك في الاجتماع البرلماني اليوم بعد دوره الهام في مسلسل لعبة وقلبت بجد والتي أوضحت مخاطر السوشيال ميديا على أطفالنا.

وتضمن المحتوي المرئي الذي أعدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إحصاءات ومعلومات توضيحية لمخاطر الروبلوكس على الأطفال.

كانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قد عقدت اولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن إعداد مشروع قانون لوضع ضوابط استخدام الاطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي بحضور وزراء الاتصالات والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا غلى الأطفال.