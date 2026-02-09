لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم ،اليوم الاثنين ، اجتماعها الأول بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر .

وحرص الدكتور مصطفي عزام الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم علي عقد جلسة مع أعضاء اللجنة بكامل هيئتها ، شهدت الترحيب بهم والتأكيد علي أهمية دور اللجنة وعملها في ظل الخبرات الكبيرة لأعضاء اللجنة ، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم.

تضم لجنة شئون اللاعبين كلا من ، عادل موسي رئيسا ، اللواء عثمان الدسوقي نائباً للرئيس ، وفي العضوية المستشار زين الهواري ، نافع عبّدالدايم ، عمرو إسماعيل ، وأيمن حسني .