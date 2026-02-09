رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" بدأ خطوات التنفيذ الفعلي ونتمنى أن ينتهي العمل منه قبل 7 سنوات من الآن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الخاص لتوقيع مشروع توقيع "أبراج ومارينا المونت جلالة"، أن هذا المشروع يتضمن حجم استثمارات كبيرة تتمثل في أكثر من مليار دولار، و470 ألف متر مربع من المباني، مشروع ضخم ونحلم أن ينتهي في وقت قليل.

وأشار إلى أن هذا المشروع يضاف لمستهدفات مصر لتحقيق طفرة كبيرة في قطاع التنمية العقارية والتنمية السياحية.

وأوضح أن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر هو كيفية الاستفادة من السواحل المصرية في مشروعات متكاملة تضيف غرف سياحية جديدة وتسهم في تحقيق المستهدف من الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وتابع: اليوم مصدر سعادة كبيرة لتوقيع هذا المشروع الكبير، منوها أن الدولة المصرية حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك لكل النمو الاقتصادي في مصر.