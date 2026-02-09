قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
جلسة إجرائية دون مناقشة وقائع بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي
بإمضاء رسمي .. السويد تدعم أهالي غزة من داخل مصر
رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة مشروع أيقوني على ساحل البحر الأحمر
بشرط .. إيران: مستعدون لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب
الممثلين بيطلعوا معاه حلوين.. محمد سامي يختار خالد يوسف لإخراج أول مشهد له ممثلا
اجتماعات وقرار جديد وتصريحات بمجلس النواب|ماذا فعل وزير التعليم قبل التعديل الوزاري بساعات؟
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو

محمد شحتة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" بدأ خطوات التنفيذ الفعلي ونتمنى أن ينتهي العمل منه قبل 7 سنوات من الآن.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر الخاص لتوقيع مشروع توقيع "أبراج ومارينا المونت جلالة"، أن هذا المشروع يتضمن حجم استثمارات كبيرة تتمثل في أكثر من مليار دولار، و470 ألف متر مربع من المباني، مشروع ضخم ونحلم أن ينتهي في وقت قليل.

وأشار إلى أن هذا المشروع يضاف لمستهدفات مصر لتحقيق طفرة كبيرة في قطاع التنمية العقارية والتنمية السياحية.

وأوضح أن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر هو كيفية الاستفادة من السواحل المصرية في مشروعات متكاملة تضيف غرف سياحية جديدة وتسهم في تحقيق المستهدف من الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وتابع: اليوم  مصدر سعادة كبيرة لتوقيع هذا المشروع الكبير، منوها أن الدولة المصرية حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك لكل النمو الاقتصادي في مصر.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء أبراج ومارينا المونت جلالة السواحل المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

