رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة مشروع أيقوني على ساحل البحر الأحمر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توقيع مشروع أيقوني على ساحل البحر الأحمر، على جبل الجلالة في العين السخنة، وهو مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" ضمن رؤية الدولة لتنمية منطقة البحر الأحمر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بتوقيع المشروع، أن هذا المشروع واحد من الإسهامات الجديدة التي تضيف للتنمية العمرانية في مصر، وهو مشروع متكامل ينفذ على ساحل البحر الأحمر، يشمل كل الأنشطة المتكاملة للعمل على مدار العمل، ويشمل كل الأنشطة التجارية المختلفة، سكني وتجاري وترفيهي وسياحي وسياحة المؤتمرات والمارينا.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر هو كيفية الاستفادة من السواحل المصرية في مشروعات متكاملة تضيف غرف سياحية جديدة وتسهم في تحقيق المستهدف من الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وتابع: اليوم هو مصدر سعادة كبيرة لتوقيع هذا المشروع الكبير، منوها أن الدولة المصرية حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك لكل النمو الاقتصادي في مصر.

كما أن هذا المشروع نموذج ومثل كبير وإن شاء الله يكون مثل ناجح لهذه النوعية من المشروعات.

وأوضح أن منطقة العين السخنة يطلق عليها أنها ذات المشروعات قصيرة الأجل، منوها أن هذا المشروع في مدينة الجلالة يعني تنمية متكاملة مستمرة على مدار الأسبوع والشهر والعام كله وليس مشروع قصير الأجل.