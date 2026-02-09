قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
مها متبولي: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني
معاونو النيابة الإدارية الجدد المعينون بقرار جمهوري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
حال الطقس في رمضان .. هل نشهد سقوط أمطار قريباً؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
رنا عصمت

تصدرت المطربة دنيا الألفي محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لأزمة خلال إحيائها حفل زفاف وصدور تصرف غير لائق منها مع أحد الحاضرين.

نشرت دنيا الألفي منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه اعتذارها على فيديو التراشق بالألفاظ الذي حصلت على الإيقاف عن الغناء لمدة شهيرين بسببه من نقابة الموسيقيين. 

أزمة دنيا الألفي


 

وقالت دنيا الألفي : أنا المطربة دنيا الألفي، بحترم جدًا كيان نقابة المهن الموسيقية وبقدّر دورها الكبير في تنظيم وحماية المهنة والحفاظ على قيمها.

وأضافت دنيا الألفي: اللي حصل كان موقف صعب ومكانش مقصود بأي شكل إني أسيء للنقابة أو لجمهوري أو لزملائي في الوسط الفني، وإذا صدر مني أي تصرّف أو رد فعل واتفسّر بشكل غير مقصود، فأنا بعتذر عنه بكل احترام وتقدير.


وبعد الواقعة، نشرت دنيا الألفي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لترد على الواقعة، فقالت: «اللي حصل امبارح في الفرح كان موقف صعب عليّا ومكنش مقبول بأي شكل.. أنا بنت وبشتغل في شغلي بكل احترام، ومن حقي الاحترام  في أي مكان أكون فيه.


وأوضحت دنيا الألفي، أنها تفاجئت في حفل الزفاف أن البودي جارد يتوعدها بنظرات تطورت إلى شتائم عدة مرات، وأن الجارد تشاجر مع أحد أعضاء فرقة حمو تريكا.

وأضافت دنيا الألفي، أن الأمر تطور بأن الجارد وجه لها السباب بالأم والأب، ما جعلها تفقد أعصابها وحدثت الأزمة، وتفاجئت بانتشار الفيديو عبر تيك توك، وعلقت: «أنا مش بستحمل حد يشتمني خالص وبالذات مامتي لأنها ست محترمة في بيتها».

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور دنيا الالفي..

صافي النيّة تَصفى له الدُنيا 🤍 Dress👗 @dresshouserent محدش ينفع يلبس الفستان ده بعدي😂😂اجمد واحده في المنصوره بجد 🥰🥰 @tikostudio_ بجد اشطر واحد في الدنيا اسلوبك واحترامك في حته تانيه بجد تسلم
دنيا الألفي- Donia Elalfy‎... - دنيا الألفي- Donia Elalfy
المطربة دنيا الألفي تصل لمقر نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معها|خاص
مصر.. إيقاف المغنية دنيا الألفي وإحالتها للتحقيق
إرم نيوز |
الفاظ خارجة و وقف عن العمل5 صور لأدنيا الالفي المطربة دنيا الالفي أزمة دنيا الألفي دنيا الالفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد