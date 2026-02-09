ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

تصدرت المطربة دنيا الألفي محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لأزمة خلال إحيائها حفل زفاف وصدور تصرف غير لائق منها مع أحد الحاضرين.

نشرت دنيا الألفي منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه اعتذارها على فيديو التراشق بالألفاظ الذي حصلت على الإيقاف عن الغناء لمدة شهيرين بسببه من نقابة الموسيقيين.

أزمة دنيا الألفي





وقالت دنيا الألفي : أنا المطربة دنيا الألفي، بحترم جدًا كيان نقابة المهن الموسيقية وبقدّر دورها الكبير في تنظيم وحماية المهنة والحفاظ على قيمها.

وأضافت دنيا الألفي: اللي حصل كان موقف صعب ومكانش مقصود بأي شكل إني أسيء للنقابة أو لجمهوري أو لزملائي في الوسط الفني، وإذا صدر مني أي تصرّف أو رد فعل واتفسّر بشكل غير مقصود، فأنا بعتذر عنه بكل احترام وتقدير.



وبعد الواقعة، نشرت دنيا الألفي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لترد على الواقعة، فقالت: «اللي حصل امبارح في الفرح كان موقف صعب عليّا ومكنش مقبول بأي شكل.. أنا بنت وبشتغل في شغلي بكل احترام، ومن حقي الاحترام في أي مكان أكون فيه.



وأوضحت دنيا الألفي، أنها تفاجئت في حفل الزفاف أن البودي جارد يتوعدها بنظرات تطورت إلى شتائم عدة مرات، وأن الجارد تشاجر مع أحد أعضاء فرقة حمو تريكا.

وأضافت دنيا الألفي، أن الأمر تطور بأن الجارد وجه لها السباب بالأم والأب، ما جعلها تفقد أعصابها وحدثت الأزمة، وتفاجئت بانتشار الفيديو عبر تيك توك، وعلقت: «أنا مش بستحمل حد يشتمني خالص وبالذات مامتي لأنها ست محترمة في بيتها».

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور دنيا الالفي..