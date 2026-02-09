قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تعلن عرض مسلسل «أنس Ai» في رمضان 2026 لنشر القيم الأسرية بأسلوب تكنولوجي
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ستيلانتيس تخسر 20 مليار دولار في رهان السيارات الكهربائية

ستيلانتيس
ستيلانتيس
عزة عاطف

في تحول درامي هز أركان صناعة السيارات العالمية، أعلنت مجموعة “ستيلانتس” عن "إعادة ضبط" شاملة لأعمالها بعد اعترافها بأن رهانها الضخم على السيارات الكهربائية كان خطأً ماليًا كلفها نحو 26.2 مليار دولار (22.2 مليار يورو). 

وأكدت المجموعة أن هذا المبلغ الضخم يمثل تكاليف شطب وإعادة هيكلة نتيجة المبالغة في تقدير سرعة تحول المستهلكين نحو الطاقة النظيفة، مما أدى إلى فجوة كبيرة بين إنتاج الشركة واحتياجات المشترين الحقيقية في عام 2026.

خسائر فادحة وإلغاء توزيع الأرباح لعام 2026

(الكلمات المفتاحية: الميزانية العمومية لشركة ستيلانتس)

كشفت التقارير المالية أن المجموعة تتوقع خسارة صافية تتراوح بين 22.4 و24.8 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025 وحده. 

ونتيجة لهذه الأرقام الصادمة، اتخذ مجلس الإدارة قرارًا استثنائيًا بتعليق توزيع أرباح الأسهم السنوية لعام 2026، مع التخطيط لإصدار سندات بقيمة 5.9 مليار دولار لتعزيز السيولة. 

وتعكس هذه الإجراءات القاسية رغبة الإدارة الجديدة في امتصاص الصدمة المالية فورًا والبدء من جديد بناءً على معطيات السوق الواقعية بعيدًا عن التوقعات المتفائلة السابقة.

عودة "زئير" محركات V8 وهيمي إلى الواجهة

كجزء من استراتيجية "حرية الاختيار" التي أطلقها الرئيس التنفيذي الجديد أنطونيو فيلوسا، قررت المجموعة التراجع عن قرارات سابقة وإعادة إحياء محركات البنزين القوية. 

وشمل ذلك إعادة إنتاج محرك "هيمي V8" سعة 5.7 لتر، والمحرك الخارق سعة 6.2 لتر لشاحنات "رام TRX"، بعد أن كان من المقرر إحالتهم للتقاعد. 

كما قامت الشركة بإلغاء مشروع شاحنة "Ram 1500 REV" الكهربائية بالكامل وبعض الطرازات الهجينة في أمريكا الشمالية، استجابةً لطلب العملاء المتزايد على القوة الميكانيكية التقليدية.

لم يتردد أنطونيو فيلوسا في توجيه انتقادات ضمنية لسلفه كارلوس تافاريس، مشيرًا إلى أن الأعباء المالية الحالية تعكس "سوء التنفيذ التشغيلي السابق". 

وأوضح فيلوسا أن الاستراتيجية الجديدة ستجعل من "تفضيلات العملاء" البوصلة الوحيدة للشركة، بدلًا من الالتزام بتوجهات أيديولوجية نحو الكهرباء لا تتماشى مع القدرات الشرائية أو البنية التحتية الحالية. 

وبموجب هذا "الضبط"، ستوفر ستيلانتس مزيجًا من محركات الاحتراق الداخلي، والسيارات الهجينة، والكهربائية، لتترك للعميل حرية اختيار ما يناسب نمط حياته.

إعادة هيكلة عالمية وخفض التكاليف في أوروبا

لا تقتصر الأزمة على السوق الأمريكي فحسب، بل امتدت لتشمل عمليات المجموعة في أوروبا، حيث رصدت ستيلانتس 6.4 مليار دولار لتغطية تكاليف تغييرات تشغيلية تشمل تقليص القوى العاملة وإعادة حجم سلاسل التوريد الخاصة بالسيارات الكهربائية. 

وتهدف هذه الخطوات إلى جعل الشركة أكثر رشاقة وقدرة على المنافسة في ظل تراجع الحوافز الحكومية للسيارات الكهربائية وضغوط الأسعار العالمية، مؤكدة أن الرحلة نحو الاستدامة يجب أن تُقاد بطلب السوق وليس بقرارات فوقية.

ستيلانتس أسعار سيارات رام 2026 عودة محركات V8 أزمة السيارات الكهربائية أخبار سوق السيارات العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة

بتكلفة 11 مليون جنيه.. توقيع اتفاق لتطوير منطقة الزاوية الحمراء

جهود متنوعة

الإعلان عن تنظيم برنامج للتدريب المكثف لشباب الخريجين بأسوان

إغلاق مراكز طبية مخالفة

خلال شهر .. استصدار 77 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة بقنا

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد