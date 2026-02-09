رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة إضافة مميزة لخريطة التنمية العمرانية

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته باطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة في البحر الأحمر لافتا ان هذا يعد إضافة مميزة لخريطة التنمية العمرانية في مصر .

وقال مدبولي خلال كلمته بمناسبة إطلاق المشروع إن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر لتنمية المستدامة حتي عام ٢٠٥٢، مشيرا الي ان هذا يسهم في تحقيق المستهدف للوصل الي ٣٠ مليون سائح في عام ٢٠٣٠ .

ولفت إلى أن المشروع جاء دعما من الدولة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروع تنموي وسكني جديد، منوها بان المشروع يكمل رؤية الدولة في التركيز علي مشروعات علي السواحل المصرية كما أنه يوفر فرص عمل ويسهم في النمو الاقتصادي للدولة .