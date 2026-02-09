قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
إيران تحذر: إسرائيل عاجزة عن مواجهة طهران دون دعم أمريكي

فرناس حفظي

أكد مسئول إيراني اليوم أن إسرائيل لا تستطيع شن أي عملية عسكرية ضد إيران دون دعم الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن "إصبع طهران على الزناد" وأنها مستعدة لأي تحرك عسكري محتمل من واشنطن وتل أبيب.


أوضح المسئول أن القدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب الهشاشة النسبية للجيش الإسرائيلي، تجعل تل أبيب عاجزة عن القيام بعمل عسكري منفرد ضد إيران، مضيفاً أن إسرائيل تسعى لإشراك الولايات المتحدة في مواجهة محتملة، على غرار حرب 12 يوماً التي وقعت في يونيو 2025.

حالة تأهب قصوى 


أشار المسؤول الإيراني إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن تهدف إلى إقناع الإدارة الأمريكية بعدم تقديم تنازلات في المفاوضات مع إيران، مؤكداً أن أي هجوم إسرائيلي محتمل سيتطلب تدخل واشنطن بشكل مباشر، بينما تبقى إيران في حالة تأهب قصوى، تراقب جميع التحركات الأمريكية والإسرائيلية حتى في ظل استمرار المفاوضات الدبلوماسية.


وأكد المسؤول أن طهران تمتلك خبرة دفاعية متطورة، وأن أي هجوم أمريكي إسرائيلي محتمل سيعزز الوحدة الوطنية الإيرانية ويقوي الجبهة الدفاعية للبلاد،  يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير عن إرسال أسطول من السفن الحربية نحو إيران، فيما جرت مؤخراً محادثات إيجابية بين وفدين أمريكي وإيراني في مسقط حول الملف النووي، مع استمرار المفاوضات خلال الأسبوع الجاري.

