إيران تحذر: إسرائيل عاجزة عن مواجهة طهران دون دعم أمريكي

أكد مسئول إيراني اليوم أن إسرائيل لا تستطيع شن أي عملية عسكرية ضد إيران دون دعم الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن "إصبع طهران على الزناد" وأنها مستعدة لأي تحرك عسكري محتمل من واشنطن وتل أبيب.



أوضح المسئول أن القدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب الهشاشة النسبية للجيش الإسرائيلي، تجعل تل أبيب عاجزة عن القيام بعمل عسكري منفرد ضد إيران، مضيفاً أن إسرائيل تسعى لإشراك الولايات المتحدة في مواجهة محتملة، على غرار حرب 12 يوماً التي وقعت في يونيو 2025.

حالة تأهب قصوى



أشار المسؤول الإيراني إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن تهدف إلى إقناع الإدارة الأمريكية بعدم تقديم تنازلات في المفاوضات مع إيران، مؤكداً أن أي هجوم إسرائيلي محتمل سيتطلب تدخل واشنطن بشكل مباشر، بينما تبقى إيران في حالة تأهب قصوى، تراقب جميع التحركات الأمريكية والإسرائيلية حتى في ظل استمرار المفاوضات الدبلوماسية.



وأكد المسؤول أن طهران تمتلك خبرة دفاعية متطورة، وأن أي هجوم أمريكي إسرائيلي محتمل سيعزز الوحدة الوطنية الإيرانية ويقوي الجبهة الدفاعية للبلاد، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير عن إرسال أسطول من السفن الحربية نحو إيران، فيما جرت مؤخراً محادثات إيجابية بين وفدين أمريكي وإيراني في مسقط حول الملف النووي، مع استمرار المفاوضات خلال الأسبوع الجاري.