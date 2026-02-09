النيابة الإسرائيلية تتهم شابين من القدس بالتعاون مع استخبارات إيران

كشفت القناة 14 الإسرائيلية، أن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت، اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد شابين من منطقة القدس في العشرينيات من عمرهما، يشتبه في ارتكابهما جرائم أمنية مرتبطة بالتعاون مع أجهزة استخبارات إيرانية.

وفقا للائحة الاتهام، قام أحد المتهمين، بمساعدة شقيقه، بالتواصل مع هذه الأجهزة ونقل معلومات أمنية مختلفة، مع علمهما بأنهما يعملان بتوجيه من إيران، مقابل الحصول على أموال.



النيابة طلبت من المحكمة حجز الشابين رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهما، تشمل الاتهامات وفقا للنيابة الإسرائيلية: التعامل مع عميل أجنبي، وتسليم معلومات للعدو، وتسليم معلومات للعدو بالاشتراك، وتسليم معلومات قد تكون في مصلحة العدو.

و يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الأخيرة بين إسرائيل و إيران، و احتمالية شن ضربات استباقية، وفي هذا السياق، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن إعلان سفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع جاء مفاجئا، وأثار تساؤلات حول أهداف الزيارة، و من المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، فيما تتجدد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الزيارة تهدف إلى إقناع ترامب باتخاذ خطوات عسكرية ضد إيران أم للتنسيق الاستراتيجي بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة قد تهدف أيضا إلى تجنب مؤتمر ترامب المزمع عقده في واشنطن في 19 فبراير لإطلاق مجلس السلام لقطاع غزة، حيث تتناقض خطة ترامب مع وعود نتنياهو بشأن إنهاء الحرب في غزة.



وأوضحت هآرتس أن نقاط الحوار التي وزعت على عدد قليل من الصحفيين المقربين من نتنياهو تشير إلى أن رئيس الوزراء يسعى لإقناع ترامب بمهاجمة إيران، إلا أن تصريحات سابقة لنتنياهو أظهرت معارضته لأي هجوم محدود، لأسباب عملية تتعلق بالانتشار الدفاعي الأميركي في المنطقة وخشية ألا يحقق الهجوم تغييرات جوهرية في النظام الإيراني.



وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تلعب حاليا دورا ثانويا في الملف الإيراني، حيث تركز على التأثير على خيارات واشنطن دون أن تكون الجهة الرئيسية المقررة للتحرك العسكري، مشيرةً إلى أن كبار ضباط الجيش والاستخبارات، بما في ذلك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز المخابرات العسكرية ومدير الموساد، يرافقون نتنياهو، مما يعكس وجود تنسيق استخباراتي وعملياتي وثيق بين البلدين.

البرنامج النووي الإيراني

وأشارت هآرتس إلى أن إسرائيل قلقة من البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية، لكنها لم تخطط بعد لأي عمل منفرد إذا قررت الولايات المتحدة عدم شنّ هجوم، مؤكدة أن شعور الإلحاح الأخير نابع من ما بدا وكأنه فرصة لإسقاط النظام الإيراني، إلا أن القرارات النهائية تتعلق بالولايات المتحدة.



وذكرت الصحيفة أن زيارة نتنياهو تأتي أيضًا في ظل توترات داخلية مع ممثلي البيت الأبيض، وهما صهره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، حيث شهدت العلاقات معهم توترات سابقة خلال مفاوضات صفقة الرهائن وصفقة القرن للسلام مع الفلسطينيين.