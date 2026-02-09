في ذكرى الثورة.. خامنئي: قوة إيران تتعلق بصمود الشعب أكثر من الصواريخ والطائرات

قال المرشد الإيراني علي خامنئي في رسالة بثها التلفزيون الإيراني لمناسبة ذكرى الثورة بإيران، إن "القوة الوطنية تتعلق بصمود الشعوب أكثر من الصواريخ وشعبنا أظهر صموده في قضايا عدة".

وقال خامنئي في رسالته المتلفزة: "يوم 22 بهمن (الشهر الحادي عشر في التقويم الفارسي) في كل عام هو يوم إظهار قوة وعزة شعب إيران. شعبٌ ـ والحمد لله ـ يتمتع بالدافع، والإرادة، والثبات، والوفاء، والوعي بمصالحه ومفاسده. في ذلك اليوم، يوم 22 بهمن الأول، حقق الشعب الإيراني فتحا عظيما؛ إذ تمكن من إنقاذ نفسه وبلده من تدخل الأجانب. وهؤلاء الأجانب حاولوا طوال هذه السنوات دائمًا إعادة الأوضاع السابقة".

وأضاف: "الشعب الإيراني صامد. ومظهر هذا الصمود هو يوم 22 بهمن(الشهر الحادي عشر في التقويم الفارسي). هذه المسيرة لا نظير لها في العالم. لا نعرف في أي مكان من الدنيا أن يُحتفى كل عام، وبعد مرور سنوات طويلة، بيوم الاستقلال واليوم الوطني بهذا الشكل، مع حشود جماهيرية عظيمة في جميع أنحاء البلاد، بحيث يتمكن الناس من إظهار أنفسهم. اليوم يُظهر الشعب الإيراني نفسه من خلال المسيرات في الشوارع، ويجبر أولئك الذين يطمعون في إيران الإسلامية والجمهورية الإسلامية ومصالح هذا الشعب على التراجع".

وقال خامنئي إن "القوة الوطنية ترتبط أكثر من ارتباطها بالصواريخ والطائرات، بإرادة الشعوب وصمودها. وأنتم ـ والحمد لله ـ أظهرتم الصمود وأبرزتم إرادتكم. وفي القضايا المختلفة، أظهروها مرةً أخرى. أيِّسوا العدو. ما دام العدو غير يائس، تبقى الأمة عرضةً للأذى والاعتداء. يجب أن يُيأَس العدو".

وتابع: "يأسُ العدو يتحقق باتحادكم، وبقوة فكركم وإرادتكم، وبحافزيتكم، وبالصمود في وجه إغراءات العدو. هذه هي العناصر التي تشكّل القوة الوطنية. نرجو ـ إن شاء الله ـ أن يتمكن شبابنا في مختلف الميادين: ميدان العلم، وميدان العمل، وميدان التقوى والأخلاق، وميدان التقدم المادي والمعنوي، من المضي قدمًا أكثر فأكثر، وأن ينجزوا ويصنعوا الفخر للبلاد. ويوم 22 بهمن(الشهر الحادي عشر في التقويم الفارسي) هو مظهر لكل ذلك؛ حيث يخرج الجميع إلى الشوارع، يرفعون الشعارات، يعبّرون عن الحقائق، ويعلنون تضامنهم ووفاءهم للجمهورية الإسلامية وشعب إيران".

وقال: "نأمل ـ إن شاء الله ـ أن يكون هذا اليوم، 22 بهمن(الشهر الحادي عشر في التقويم الفارسي) ، ككل أيام 22 بهمن في السنوات الماضية، سببًا في مضاعفة عظمة الشعب الإيراني وزيادتها، وأن يُخضع الأمم الأخرى، والدول، والقوى، وغيرها أمام الشعب الإيراني، وهو ما سيكون ـ إن شاء الله ـ كذلك".