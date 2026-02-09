وزير التعليم: نعمل على إطلاق منصة باقات إنترنت للأطفال لحجب المواقع الخطيرة

قال وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف نعمل على برامج توعية بأضرار استخدام الإنترنت والمنصات المختلفة ونضع هذا في المناهج.

ولفت عبد اللطيف خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن وضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى العمل على إطلاق منصة بالتعاون مع وزراة الاتصالات لملء جزء من الفراغ والعمل على وجود باقات إنترنت للأطفال في سن التعليم تحجب كافة المواقع والمنصات والمحتوى الذي يضر بالأطفال.

وتابع: في واحد قاعد مبسوط وابنه قاعد فاتح الإنترنت ومش عارف المحتوى إيه؟ هل نترك أبناءنا لأي حد يشكل عقولهم؟

ولفت إلى عدم واقعية الحجب التام، وقال "ندرس في مدارسنا الحكومة في الصف الأول الثانوي البرمجة والذكاء الاصطناعي والأكواد، ويجب وضع تشريعات قاسية لعدم تعرض أولادنا لأي محتوى يؤثر على ثقافتنا وأدياننا".