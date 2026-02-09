ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص

كشفت الناقدة مها متبولي عن رأيها فى مدي تأثير الخلافات التى نشبت بين الفنانة هندي صبري والفنانة مها نصار داخل كواليس مسلسل مناعة علي العمل.

وقالت مها متبولي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: ظهور الخلاف الي الجمهور بمثابة دعاية لمسلسل مناعة، واري ان الفنانة مها نصار قامت بعمل دعاية للعمل، مثل الدعاية التى قدمتها والدة المذيعة شيماء جمال لمسلسل"ورد وشوكولاتة.

واستكملت مها متبولي : خروج الأزمة الي العلن ستجعل الجمهور يقبل علي مشاهدته لمعرفة ما حدث داخل الكواليس.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.