الإفتاء تعلن عرض مسلسل «أنس Ai» في رمضان 2026 لنشر القيم الأسرية بأسلوب تكنولوجي
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
رياضة

بعد الإحباط الأفريقي.. هل ينجح الزمالك في الفوز على سموحة بالدوري؟

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من زامبيا بعد خوض مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام زيسكو الزامبي التي انتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.

وغادرت البعثة زامبيا في الثانية بعد منتصف الليل على متن رحلة خاصة، وسط أجواء من الحزن والإحباط بين اللاعبين والجهاز الفني بعد النتيجة المخيبة للآمال.

منح اللاعبين راحة بعد العودة من زامبيا

وقرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بعد العودة مباشرة من زامبيا، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة سموحة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

تغييرات في التشكيل لمواجهة سموحة

يخطط معتمد جمال لإجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق خلال لقاء سموحة، من خلال منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراة زيسكو بهدف إراحة العناصر التي تعرضت لضغط بدني كبير خلال المباريات الأخيرة والسفر الطويل، وضمان جاهزيتهم البدنية والفنية للمواجهة المقبلة.

ويخضع لاعبو الزمالك فور العودة من زامبيا لبرنامج استشفائي شامل يهدف للتخلص من آثار الإجهاد البدني الناتج عن السفر والمباريات المتتالية.

كما يتضمن البرنامج تدريبات خفيفة ومحددة لإعادة تنشيط اللاعبين وتجهيزهم بدنياً قبل العودة للتدريبات الجماعية المكثفة استعدادًا لمباراة سموحة.

توفير وسائل نقل للجماهير لمساندة الفريق

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية حيث تشمل هذه التسهيلات حضور مباريات الفريق أمام سموحة في الدوري وأمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك حرصًا على دعم اللاعبين ومساندتهم خلال المباريات المهمة.

التركيز على استعادة الانتصارات بعد خسارة الكونفدرالية

ويواصل الزمالك تجهيزاته البدنية والفنية لمباراة سموحة بعد الخسارة في الكونفدرالية، مع التركيز على التعافي السريع وتدارك الغيابات والإرهاق البدني، في محاولة لاستعادة الانتصارات المحلية ومواصلة المنافسة بقوة في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سموحة يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية زيسكو الزامبي مجلس إدارة نادي الزمالك سموحة كايزر تشيفز

