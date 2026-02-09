قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
رياضة

واين روني: توتنهام يخوض معركة شرسة لتجنب الهبوط

توتنهام
توتنهام
مجدي سلامة

يرى الإنجليزي واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد السابق، أن توتنهام يخوض معركة شرسة لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأدنى في الدوري الإنجليزي.

وامتدت سلسلة مباريات توتنهام بدون فوز في الدوري الإنجليزي إلى سبع مباريات، عقب هزيمتهم أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ليحتل فريق توماس فرانك المركز الخامس عشر في الترتيب، بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط

وقال مهاجم روني في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لا بد من القول إن توتنهام يخوضون معركة شرسة لتجنب الهبوط بالنظر إلى مستواهم الحالي".

وأضاف: "يتمتع وست هام بمستوى جيد، ويحقق نوتنجهام فورست نتائج جيدة بين الحين والآخر، لا يمكن لأحد أن يتجاهل حقيقة أنهم يخوضون معركةً شرسة لتجنب الهبوط في ظل هذا الوضع، أعتقد أنهم سيشعرون بالقلق بالتأكيد".

وتابع: "أشعر بالأسى على توماس فرانك –مدرب توتنهام– لأنه يبدو متعبًا، وكأنه قد تقدم في السن عشر سنوات، هذا ما فعلته به وظيفة تدريب توتنهام في فترة وجيزة، آمل أن يستمروا معه لأنه مدرب رائع، لكنني أعتقد أن ذلك سيكون صعبًا للغاية عليهم".

يشار إلى أن فرانك تولى توتنهام في يوليو الماضي، ويرتبط مع الفريق الإنجليزي بعقد حتى عام 2028.

واين روني مانشستر يونايتد توتنهام

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

الهلال السعودي

دوري أبطال آسيا.. الهلال السعودي يتعادل سلبياً مع شباب أهلى دبي في الشوط الأول

عمرو الدردير

جمهورك واقف وراك.. الدردير يدعم الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

جورجي جيسوس وكريستيانو

جيسوس يربط مستقبله بالنصر ببقاء رونالدو.. أزمة الإدارة تهدد الموسم

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

