واين روني: توتنهام يخوض معركة شرسة لتجنب الهبوط

يرى الإنجليزي واين روني، أسطورة فريق مانشستر يونايتد السابق، أن توتنهام يخوض معركة شرسة لتجنب الهبوط إلى الدرجة الأدنى في الدوري الإنجليزي.

وامتدت سلسلة مباريات توتنهام بدون فوز في الدوري الإنجليزي إلى سبع مباريات، عقب هزيمتهم أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ليحتل فريق توماس فرانك المركز الخامس عشر في الترتيب، بفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط

وقال مهاجم روني في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لا بد من القول إن توتنهام يخوضون معركة شرسة لتجنب الهبوط بالنظر إلى مستواهم الحالي".

وأضاف: "يتمتع وست هام بمستوى جيد، ويحقق نوتنجهام فورست نتائج جيدة بين الحين والآخر، لا يمكن لأحد أن يتجاهل حقيقة أنهم يخوضون معركةً شرسة لتجنب الهبوط في ظل هذا الوضع، أعتقد أنهم سيشعرون بالقلق بالتأكيد".

وتابع: "أشعر بالأسى على توماس فرانك –مدرب توتنهام– لأنه يبدو متعبًا، وكأنه قد تقدم في السن عشر سنوات، هذا ما فعلته به وظيفة تدريب توتنهام في فترة وجيزة، آمل أن يستمروا معه لأنه مدرب رائع، لكنني أعتقد أن ذلك سيكون صعبًا للغاية عليهم".

يشار إلى أن فرانك تولى توتنهام في يوليو الماضي، ويرتبط مع الفريق الإنجليزي بعقد حتى عام 2028.