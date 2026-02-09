قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
السجن 4 سنوات المتهم بخدش حياء طفلة بزهور بورسعيد
محكمة النقض تبطل انتخابات دائرة منيا القمح وتعيدها من جديد
أرنولد بين الانتقادات والشائعات.. هل يحسم ريال مدريد مستقبله في الفريق؟
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أتربة عالقة ونشاط للرياح
مواجهات مؤجلة بالدوري المصري .. صراع القمة والهبوط يشعل الأربعاء المقبل
الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في منطقة الكاريبي
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أتربة عالقة ونشاط للرياح

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس اليوم .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدًا الاثنين طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء حار على جنوب البلاد مائل للبرودة ليلًا.

الظواهر الجوية غدا

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا، مع وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

ذروة درجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة تؤثر على الرؤية

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر و2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 متر و2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

رياح مثيرة للأتربة

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 27 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 26 16

وادى النطرون 28 17

كفر الشيخ 23 16

بلطيم 23 17

المنصورة 25 17

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 16

طنطا 26 15

دمياط 26 17

بورسعيد 27 19

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 15

العريش 26 16

رفح 26 15

رأس سدر 28 16

نخل 30 12

كاترين 21 07

الطور 27 16

طابا 25 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 27 16

الإسكندرية 23 13

العلمين 21 13

مطروح 20 14

السلوم 22 12

سيوة 22 15

رأس غارب 27 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 30 18

حلايب 28 18

أبو رماد 26 17

مرسى حميرة 26 17

أبــــــرق 27 17

جبل علبة 27 18

رأس حدربة 26 18

الفيوم 29 12

بني سويف 29 14

المنيا 31 13

أسيوط 32 14

سوهاج 31 14

قنا 32 15

الأقصر 32 15

أسوان 32 16

الوادي الجديد 31 13

أبوسمبل 31 14

أمطار ورياح مثيرة للأتربة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 34 21

المدينة 32 17

الرياض 30 14

المنامة 25 17

أبوظبى 29 18

الدوحة 27 18

الكويت 26 15

دمشق 22 07

بيروت 20 17

عمان 20 13

القدس 20 15

غزة 23 17

بغداد 26 14

مسقط 28 21

صنعاء 26 07

الخرطوم 35 21

طرابلس 18 12

تونس 17 10

الجزائر 14 13

الرباط 18 16

نواكشوط 32 18

7 صباحا .. الأرصاد: اليوم رياح مثيرة للأتربة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 10 04

إسطنبول 11 05

إسلام آباد 22 10

نيودلهى 24 12

جاكرتا 30 23

بكين 05 05-

كوالالمبور 34 23

طوكيو 08 01-

أثينا 16 07

روما 15 05

باريس 11 07

مدريد 12 10

برلين 02 02-

لندن 11 08

مونتريال 12- 14-

موسكو 10- 14-

نيويورك 01- 07-

واشنطن 01 06-

أديس أبابا 24 10

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الأرصاد الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم

رئيسة المكسيك: توقف عن إرسال الوقود إلى كوبا.. والمساعدات الإنسانية مستمرة

سجن إسرائيلي

مصلحة السجون الإسرائيلية تبدأ الاستعدادات لتطبيق قانون الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

يائير لابيد

لابيد يتهم نتنياهو بتزوير بروتوكولات أمنية ويطالب بفتح تحقيق جنائي

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

