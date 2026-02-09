قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
برلمان

وكيل دينية النواب: ضبط محتوى الألعاب الإلكترونية ضرورة لحماية القيم الأخلاقية

النائب طارق المحمدي
النائب طارق المحمدي
فريدة محمد

حذّر النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، من التأثيرات الأخلاقية والنفسية السلبية لبعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف مفرط أو رسائل تتعارض مع القيم الدينية والمجتمعية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يتم برؤية متوازنة تحافظ على هوية المجتمع وتحمي الأطفال دون الانغلاق أمام التطور التكنولوجي.


وأوضح المحمدي أن الشريعة الإسلامية وجميع القيم الدينية تحث على حماية النفس والعقل والسلوك القويم، وهو ما يستوجب الانتباه إلى المحتوى الذي يتعرض له الأطفال يوميًا عبر الهواتف والأجهزة الذكية. وأضاف أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى ترسيخ سلوكيات عدوانية أو تطبيع العنف في أذهان الصغار، فضلًا عن الإدمان الرقمي الذي ينعكس سلبًا على العلاقات الأسرية والتحصيل الدراسي والصحة النفسية.


وشدد وكيل لجنة الشؤون الدينية على أهمية دور الأسرة في المتابعة والتوجيه، إلى جانب دور المؤسسات الدينية والتعليمية في نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا، مؤكدًا أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول قبل أي إجراءات تنظيمية أو تشريعية.


كما دعا المحمدي إلى دعم الجهود البرلمانية الرامية لوضع ضوابط تحمي الأطفال من المحتوى الضار، وتشجع في الوقت نفسه على إنتاج ألعاب تعليمية وترفيهية هادفة تنمّي المهارات وتعزز القيم الإيجابية. وأكد أن حماية وعي النشء مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لضمان نشأة جيل متوازن قادر على الاستفادة من التكنولوجيا دون الوقوع في مخاطرها.

النائب طارق المحمدي لجنة الشؤون الدينية مجلس النواب

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي
من عزاء شقيقة إميل شوقي

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء

