وكيل دينية النواب: ضبط محتوى الألعاب الإلكترونية ضرورة لحماية القيم الأخلاقية

حذّر النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، من التأثيرات الأخلاقية والنفسية السلبية لبعض الألعاب الإلكترونية التي تتضمن مشاهد عنف مفرط أو رسائل تتعارض مع القيم الدينية والمجتمعية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الظاهرة يجب أن يتم برؤية متوازنة تحافظ على هوية المجتمع وتحمي الأطفال دون الانغلاق أمام التطور التكنولوجي.



وأوضح المحمدي أن الشريعة الإسلامية وجميع القيم الدينية تحث على حماية النفس والعقل والسلوك القويم، وهو ما يستوجب الانتباه إلى المحتوى الذي يتعرض له الأطفال يوميًا عبر الهواتف والأجهزة الذكية. وأضاف أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى ترسيخ سلوكيات عدوانية أو تطبيع العنف في أذهان الصغار، فضلًا عن الإدمان الرقمي الذي ينعكس سلبًا على العلاقات الأسرية والتحصيل الدراسي والصحة النفسية.



وشدد وكيل لجنة الشؤون الدينية على أهمية دور الأسرة في المتابعة والتوجيه، إلى جانب دور المؤسسات الدينية والتعليمية في نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا، مؤكدًا أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول قبل أي إجراءات تنظيمية أو تشريعية.



كما دعا المحمدي إلى دعم الجهود البرلمانية الرامية لوضع ضوابط تحمي الأطفال من المحتوى الضار، وتشجع في الوقت نفسه على إنتاج ألعاب تعليمية وترفيهية هادفة تنمّي المهارات وتعزز القيم الإيجابية. وأكد أن حماية وعي النشء مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لضمان نشأة جيل متوازن قادر على الاستفادة من التكنولوجيا دون الوقوع في مخاطرها.