بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

بعد سنوات من الغياب، بدأت ملامح العودة التاريخية للسيارة ميتسوبيشي باجيرو (المعروفة عالميًا باسم مونتيرو) تظهر بوضوح في الأسواق العالمية.

فقد رصدت عدسات المصورين السيارة أثناء اختبارها في الطرق الأوروبية، مغطاة بتمويهات كثيفة لكنها تكشف عن هيكل ضخم وتصميم هجومي يعيد للأذهان أمجاد هذه السيارة في سباقات الرالي والطرق الوعرة، لتستعد للدخول في منافسة مباشرة مع أيقونة تويوتا "لاند كروزر".

تصميم صلب يعتمد على شاسيه "تريتون" القوي

وتعتمد باجيرو الجديدة في جيلها المنتظر على منصة هيكلية صلبة (Ladder-frame) مشتركة مع شاحنة ميتسوبيشي تريتون (L200) الشهيرة.

يضمن هذا التوجه للسيارة قدرة تحمل عالية وتوازنًا ممتازًا عند القيادة في التضاريس القاسية، مع الحفاظ على هوية ميتسوبيشي التصميمية التي تجمع بين الخشونة الكلاسيكية واللمسات العصرية الجريئة التي لم نرها من العلامة اليابانية منذ سنوات طويلة.

تقنيات هجينة PHEV لتعزيز الأداء والكفاءة

وتشير التقارير إلى أن ميتسوبيشي ستدمج خبرتها في المحركات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) المستمدة من طراز أوتلاندر داخل باجيرو الجديدة.

ويوفر هذا النظام قوة دفع رباعي ذكية وعزم دوران فوري، مما يجعلها خيارًا متطورًا تقنيًا يوفر استهلاك الوقود دون التنازل عن الأداء الجبار، لتصبح السيارة مزيجًا بين القوة الميكانيكية التقليدية والحلول الكهربائية الذكية.

موعد الإطلاق والتوقعات في الأسواق العالمية

وتمثل عودة باجيرو خطوة استراتيجية من ميتسوبيشي لاستعادة حصتها في فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.

ومع ظهور النماذج الأولية للاختبار في أوروبا، يتوقع الخبراء أن يتم الكشف الرسمي عن السيارة خلال الأشهر القادمة، لتبدأ مبيعاتها كطراز لعام 2026، مستهدفةً العائلات وعشاق المغامرات الذين يبحثون عن بديل قوي وموثوق في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).