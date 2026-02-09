قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
عزة عاطف

بعد سنوات من الغياب، بدأت ملامح العودة التاريخية للسيارة ميتسوبيشي باجيرو (المعروفة عالميًا باسم مونتيرو) تظهر بوضوح في الأسواق العالمية. 

فقد رصدت عدسات المصورين السيارة أثناء اختبارها في الطرق الأوروبية، مغطاة بتمويهات كثيفة لكنها تكشف عن هيكل ضخم وتصميم هجومي يعيد للأذهان أمجاد هذه السيارة في سباقات الرالي والطرق الوعرة، لتستعد للدخول في منافسة مباشرة مع أيقونة تويوتا "لاند كروزر".

تصميم صلب يعتمد على شاسيه "تريتون" القوي

وتعتمد باجيرو الجديدة في جيلها المنتظر على منصة هيكلية صلبة (Ladder-frame) مشتركة مع شاحنة ميتسوبيشي تريتون (L200) الشهيرة. 

يضمن هذا التوجه للسيارة قدرة تحمل عالية وتوازنًا ممتازًا عند القيادة في التضاريس القاسية، مع الحفاظ على هوية ميتسوبيشي التصميمية التي تجمع بين الخشونة الكلاسيكية واللمسات العصرية الجريئة التي لم نرها من العلامة اليابانية منذ سنوات طويلة.

تقنيات هجينة PHEV لتعزيز الأداء والكفاءة

وتشير التقارير إلى أن ميتسوبيشي ستدمج خبرتها في المحركات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) المستمدة من طراز أوتلاندر داخل باجيرو الجديدة. 

ويوفر هذا النظام قوة دفع رباعي ذكية وعزم دوران فوري، مما يجعلها خيارًا متطورًا تقنيًا يوفر استهلاك الوقود دون التنازل عن الأداء الجبار، لتصبح السيارة مزيجًا بين القوة الميكانيكية التقليدية والحلول الكهربائية الذكية.

موعد الإطلاق والتوقعات في الأسواق العالمية

وتمثل عودة باجيرو خطوة استراتيجية من ميتسوبيشي لاستعادة حصتها في فئة سيارات الدفع الرباعي الكبيرة. 

ومع ظهور النماذج الأولية للاختبار في أوروبا، يتوقع الخبراء أن يتم الكشف الرسمي عن السيارة خلال الأشهر القادمة، لتبدأ مبيعاتها كطراز لعام 2026، مستهدفةً العائلات وعشاق المغامرات الذين يبحثون عن بديل قوي وموثوق في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

بالصور

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد