وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مكالمة هاتفية مرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها غير جدية.

قال لافروف في حديث لقناة "إن تي في" الروسية: "عندما أعلن ماكرون مجددا، قبل ثلاثة أسابيع: 'سأتصل ببوتين.. بمجرد انتهاء التحضيرات.. أحتاج إلى تحضير الجوانب التقنية للمحادثة مع بوتين'، فهذا كلام غير جدي".





وتابع: "إذا كنتَ ترغب في الاتصال، فاتصل فحسب. عادة ما يعلن القادة الناضجون عن اتصالاتهم بعد إجراء محادثة، أما هذه الإعلانات (الصادرة عن ماكرون) فتشبه إعداد عرض ما، يحتاج صاحبها إلى إثارة الجمهور قدر الإمكان.. أوروبا على ما هي عليه".

و وصف لافروف تصريحات ماكرون حول اتصاله المرتقب مع بوتين بأنها "دبلوماسية مثيرة للشفقة".





وكان ماكرون قد أعلن في وقت سابق عن وجود محادثات على المستوى الفني لإعداد اتصالات محتملة مع الرئيس الروسي، في حين أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، سابقا وجود "اتصالات محدودة على مستوى العمل" بين البلدين، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي مواعيد محددة للقاء قمة بين ماكرون وبوتين.