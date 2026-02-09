وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية

أعلنت مصادر مقربة من عائلة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن وفاة أحمد عبد العزيز البمبي جد اللاعب بعدما تعرض لوعكة صحية ومروره بأزمة مرضية وتوفي بين أفراد أسرته بمسقط رأسه بقرية نجربج بمركز بسيون .

تفاصيل الوفاة

سادت حالة من الحزن بالقرية حزنا علي رحيل جد نجم الكرة المصرية محمد صلاح من ناحية الأم .

تحرك عاجل



و أعلن عبد العزيز البمبي خال اللاعب المصري عن وفاة والده معلنا عن أداء صلاة الجنازة ظهرا بمسجد موسي بقرية نجريج وإقامة العزاء عقل صلاة العصر أمام منزل العائلة .



الجدير بالذكر أن الفقيد اتسم بحسن علاقاته بالجيران وأهل القرية طوال فترات عمره كما يعد قدوه حسنه للفرعون المصري وله مكانه خاصه خلال فترة طفولته وريعان شبابه في رحل احترافه رياضة لعبة كرة القدم.