وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
محافظات

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية

النجم محمد صلاح
الغربية أحمد علي

أعلنت مصادر مقربة من عائلة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن وفاة أحمد عبد العزيز البمبي جد اللاعب بعدما تعرض لوعكة صحية ومروره بأزمة مرضية  وتوفي بين أفراد أسرته بمسقط رأسه بقرية نجربج بمركز بسيون .

تفاصيل الوفاة 

سادت حالة من الحزن بالقرية حزنا علي رحيل جد نجم الكرة المصرية محمد صلاح من ناحية الأم .

تحرك عاجل 


و أعلن عبد العزيز البمبي خال اللاعب المصري عن وفاة والده معلنا عن أداء صلاة الجنازة ظهرا بمسجد موسي بقرية نجريج وإقامة العزاء عقل صلاة العصر أمام منزل العائلة .


الجدير بالذكر أن الفقيد اتسم بحسن علاقاته بالجيران وأهل القرية طوال فترات عمره كما يعد قدوه حسنه للفرعون المصري وله مكانه خاصه خلال فترة طفولته وريعان شبابه في رحل احترافه رياضة لعبة كرة القدم.

