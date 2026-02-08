ترقية 16 أستاذا و12 أستاذا مساعدا بهيئة التدريس بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الخامسة للعام الجامعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، على ترقية 16 أستاذا و12 أستاذا مساعدا بهيئة التدريس.

وشملت الترقيات منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من أحمد ابراهيم الدسوقي حماد، ورضا جابر صالح عبدالنبي بكلية طب الأسنان، ورحاب بدوي محمد الششتاوي، ورامز عبدالمنعم محمد ابراهيم برهومة، وإسلام ابراهيم عبدالحميد حجاب ، ورضوي محمود دسوقي الشرابي ،ومحمد طارق عبدالمنعم عبدالغفار بكلية الطب ،ووائل عبدالقادر السيد عامر ،ولمياء ابراهيم محمد بكر احمد هلال ،ورانيا عبدالخالق عبدالصمد الشنودي ، ومصطفي السيد البهي الشوبري بكلية العلوم ، وخالد خضري اسماعيل شنيشن، ورؤيات اسماعيل عبدالفتاح الصعيدي بكلية الهندسة، والسعيد محمد السعيد العدل ،وايهاب عزت احمد عبداللطيف بكلية علوم الرياضة، واميرة صابر محمود احمد محمدين بكلية التربية النوعية.

توجيهات جامعة طنطا

‎كما تم منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من أحمد حسين حسني علي ابوالسعادات، ويوسف أسامة محمد الخياط بكلية الهندسة، ويسرا عبدالمنعم فريد زمزم، وندي هاشم محمد عياد، وسهام عزت فتحي الفقي بكلية الطب ، ودعاء السيد على عبدالرحمن الشريف بكلية العلوم، وأمنية ممتاز ابراهيم الفخراني بكلية الصيدلة، ويحيي خيري احمد العجيزي بكلية علوم الرياضة، ونجوى عباس محمد محمد البنداري بكلية التربية النوعية ،وأمل أبو العزم عبد الرحمن يونس، وسماح أبو العنين عبدالله ابوالعنين، وسارة عبد المنجى مصطفي محمد بكلية التمريض.

تحرك عاجل

‎كما وافق مجلس الجامعة على منح ٣٩ دبلوم، و٨٠ درجة ماجستير، و٥٣ دكتوراة في التخصصات المختلفة.