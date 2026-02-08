قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

مدمني الألعاب الإلكترونية
مدمني الألعاب الإلكترونية
محمد شحتة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك توجيهات رئاسية تنفذها وزارة الصحة لتقديم الدعم النفسي والصحي للشباب والأطفال المدمنين للانترنت والتكنولوجيا.

وكشف حسام عبد الغفار، في تصريح تليفزيوني، أن وزارة الصحة خصصت عيادات متخصصة لعلاج إدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية، وهذه العيادات موزعة جغرافيا في المحافظات، بالعباسية والخانكة والإسكندرية والدقهلية والمنيا وأسيوط.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية قضية صحية ونفسية فرضت نفسها بقوة على المجتمع، متابعا: لا نتحدث عن التكنولوجيا في حد ذاتها فهي ليست عدو ولكنها أداة مهمة للتعلم والتواصل والمشكلة حينما تتحول لأداة تؤثر على سلوك الإنسان.

وأوضح حسام عبد الغفار، أن  أن هناك علامات تدل على حاجة الطفل للدعم النفسي بسبب الألعاب الإلكترونية، وهذه العلامات تتمثل في حدوث نوبات غضب شديدة عند منع الانترنت عن الأطفال.

ومن هذه العلامات وجود اضطراب في المخ والنوم، كذلك قلة الأكل والتراجع في المستوى الدراسي، والانعزال الاجتماعي.

عيادات علاج إدمان الإنترنت

أكد نور الدين مصطفى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة الصحة والسكان عن بدء تشغيل عيادات تخصصية لعلاج سوء استخدام وإدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، ضمن خدمات مبادرة «صحتك سعادة»، يُعد خطوة بالغة الأهمية تعكس وعي الدولة بالتحديات النفسية والاجتماعية الجديدة التي فرضها التطور التكنولوجي المتسارع، خاصة على فئة الشباب والأطفال.

وأوضح  في بيان اليوم، أن هذه المبادرة تمثل استجابة، عملية لمخاطر حقيقية بدأت تؤثر على الصحة النفسية والسلوكية، مثل العزلة الاجتماعية، واضطرابات النوم، وتراجع التحصيل الدراسي، والسلوكيات العدوانية، مؤكدًا أن التعامل مع إدمان الإنترنت كقضية صحية ونفسية، وليس فقط سلوكية، يعكس تطورًا كبيرًا في سياسات الرعاية الصحية بمصر.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مبادرة «صحتك سعادة» تندرج ضمن توجه الدولة لبناء الإنسان المصري بشكل متكامل، من خلال الاهتمام بالصحة النفسية جنبًا إلى جنب مع الصحة الجسدية، مشددًا على أهمية التوسع في هذه العيادات بالمحافظات المختلفة، وتعزيز حملات التوعية المجتمعية، ودور الأسرة والمدرسة في الاكتشاف المبكر للمشكلة.

وأشار إلى أن إنشاء عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية يسهم في تخفيف العبء عن الأسر، ويمنحهم مسارًا علميًا وآمنًا للتعامل مع هذه الظاهرة المتنامية، بدلًا من الاجتهادات الفردية غير المتخصصة، مؤكدًا أن توفير الدعم النفسي والعلاجي المبكر يساعد على إعادة دمج المتعافين في المجتمع، ويعزز من قدرتهم على الإنتاج والتفاعل الإيجابي، بما ينعكس في النهاية على استقرار الأسرة والمجتمع ككل.

وأكد  الدعم الكامل لأي مبادرات تستهدف حماية الصحة النفسية للمواطنين، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين وزارة الصحة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة الوطنية المهمة.

حسام عبد الغفار الألعاب الإلكترونية الإنترنت مدمني التكنولوجيا الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

ترشيحاتنا

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

التبرع بالجلد

مقترح برلماني.. كيف يفيد الجلد المتبرع به مصابي الحروق

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد