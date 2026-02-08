قداسة البابا يشهد حفل "الباروسيَّا" لجوقة وأوركسترا القديس كيريل القبطية الأوربية

أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالعرض الذي قدمه كورال (جوقة) وأوركسترا القديس كيريل القبطية الأوربية، وذلك في ختام الحفل الذي أقامه الكورال القبطي بقاعة الأيادي الرفوعة بأكاديمية مارمرقس القبطية بمركز لوجوس بوادي النطرون.

وشهد قداسة البابا الحفل الذي حمل اسم "الباروسيا" وهو مصطلح كنسي يعبر عن المجئ الثاني للرب يسوع المسيح في اللغة اليونانية.

تضمن الحفل مقاطع من صلوات القداس الإلهي للقديسين غريغوريوس وباسيليوس، وأجزاء من التسبحة اليومية ومن أسبوع البصخة وليلة أبوغالمسيس، تخللتها نصوص من أسفار الكتاب المقدس.

وسبحت جوقة القديس كيريل بقيادة المايسترو مايكل حنين أغلب التسابيح باللغة القبطية في أجواء مشحونة بالمهابة والروحانية تليق بالمحتوى الذي استهدف رسم صورة للمجئ الثاني للسيد المسيح حسب رؤية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وحيا قداسة البابا أعضاء الجوقة والأوركسترا قائلاً: "وكأنها ساعة كنا فيها في السماء" وأضاف مزيج من ألحان ومردات القداس وألحان التسبحة ومقاطع من الكتاب المقدس بعهديه وخاصة سفر المزامير بالنغم القبطي الجميل، هذه هي المرة الأولى التي يقدم هذا الـ choir هنا في مصر إذ سبق له تقديم عروض في العديد من الدول منذ تأسيسه قبل ١٥ سنة. وأثنى قداسته على قائد الفريق المايسترو مايكل حنين ودعاهم لتكرار زيارتهم لتقديم عروضهم المتميزة.

واختتم بالتأكيد على أن الألحان التي قدمت تكشف عن جمال الموسيقى القبطية ذات النغمات المميزة، فالكلمة تخرج من العقل إلى اللسان، والنغمة تخرج من القلب.