قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، وذلك عقب وفاته بعد مسيرة قضائية حافلة، بحضور عدد كبير من رجال القضاء والشخصيات العامة وقيادات وزارة العدل.

وحرص عدد كبير من رجال القضاء والشخصيات العامة والأهل والأصدقاء على تقديم واجب العزاء، وسط أجواء سادها الحزن والدعاء للفقيد، تقديرًا لمسيرته القضائية ومكانته الرفيعة، التي ترك خلالها أثرًا بارزًا ومكانة خاصة في قلوب زملائه وكل من عرفه.

ويُعد الراحل من أبرز قضاة مصر، حيث تولّى رئاسة محكمة الجنايات، ورئاسة محكمة أمن الدولة العليا، كما شغل رئاسة دائرة الإرهاب سابقًا، وترك بصمة واضحة في العمل القضائي عبر سنوات طويلة من العطاء.