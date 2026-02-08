استعدادًا لإطلاقها..الزملوط يتابع تجهيزات قافلة التمور الثانية لصالح الأشقاء بقطاع غزة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال تعبئة وتجهيز قافلة المساعدات الغذائية الثانية الموجهة لصالح دعم الأشقاء بقطاع غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، والتي يتم تجهيزها بمجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعلي نجاح رئيس المركز ومحمد ضاحي مدير المجمع.

ووجّه المحافظ بتكثيف جهود التجهيز و التنسيق مع المراكز لنقل كميات التمور التي تم استلامها من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، والانتهاء من إجراءات التعبئة استعدادًا لإطلاق القافلة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك؛ تخفيفًا من معاناة الشعب الشقيق و مساندةً لجهود الدولة في هذا الشأن.

هذا ويستمر تلقي تبرعات المواطنين على حساب جمعية الهلال الأحمر بالوادي الجديد ببنك القاهرة رقم 06414030000189