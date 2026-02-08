قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
رنا عصمت

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك طريقة عمل فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة.

 

 

 

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

أولًا: الفراخ البانيه بالموزاريلا

• صدور فراخ فيليه: 800 جرام

• ملح: 10 جرام

• فلفل أسود: 3 جرام

• بابريكا: 5 جرام

• ثوم بودرة: 3 جرام

• بصل بودرة: 3 جرام

• بيض: 2 حبة

• دقيق: 100 جرام

• بقسماط ناعم: 200 جرام

• زيت للقلي: حسب الحاجة

• جبنة موزاريلا مبشورة: 200 جرام

ثانيًا: مكرونة الإسباجيتي بالصلصة

• مكرونة إسباجيتي: 400 جرام

• صلصة طماطم: 500 جرام

• ثوم مفروم: 10 جرام (حوالي 3 فصوص)

• بصل مفروم ناعم: 100 جرام

• زيت زيتون أو زيت عادي: 30 مل

• ملح: 8 جرام (أو حسب الذوق)

• فلفل أسود: 3 جرام

• سكر: 5 جرام (لتعديل حموضة الصلصة)

• ريحان أو أوريجانو ناشف: 2 جرام (اختياري)

 طريقة التحضير..

1- تجهيز الفراخ البانيه

1 افرد صدور الفراخ واتبّلها بالملح، الفلفل، البابريكا، الثوم والبصل البودرة.

2 مرر الفراخ في الدقيق  ثم البيض ثم البقسماط.

3 اقلي في زيت متوسط الحرارة لحد ما تاخد لون ذهبي وتستوي (حوالي 4–5 دقائق لكل جانب).

4 طلّعها على ورق مطبخ، وحط فوق كل قطعة شوية موزاريلا.

5 دخّلها فرن سخن على 200° م لمدة 5–7 دقايق بس لحد ما الجبنة تسيح وتشد.

2- تجهيز مكرونة الإسباجيتي

1 اسلق المكرونة في ماء مغلي متملح كويس حسب الوقت المكتوب، واطلعها “أل دينتي”.

2 في طاسة: شوّح البصل في الزيت لحد ما يذبل، أضف الثوم وقلّب 30 ثانية.

3 ضيف صلصة الطماطم + الملح + الفلفل + السكر + الأعشاب. سيبها تغلي 10–15 دقيقة لحد ما تتسبك.

4 ضيف المكرونة على الصلصة وقلّب كويس لحد ما تتغلف بالصلصة.

3- التقديم

- قدّم الإسباجيتي في طبق، وجنبها الفراخ البانيه بالموزاريلا وهي سخنة والجبنة سايحة 

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

