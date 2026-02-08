ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل واضح، تزامنًا مع توقف التداولات في البورصه العالمية، بعدما سجلت الأوقية مكاسب أسبوعية بنحو 1.4%.

وجاء هذا الأداء مدفوعًا بصدور مؤشرات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا نسبيًا، ما عزز توقعات المستثمرين باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعلى المستوى المحلي، صعدت أسعار الذهب بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 6670 جنيهًا، فيما أنهت الأوقية تعاملاتها عند مستوى 4968 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 8 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4968 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5756 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6670 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7623 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 53.360 ألف جنيه.