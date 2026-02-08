قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
رجاء خاص من شوبير لإدارة الأهلي بشأن إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
ياسمين تيسير

أثار الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق الجدل بشأن إمام عاشور نجم وسط الفريق


 

وأكد شوبير في تصريحات صحفية ردا علي سر سفره وموافقه الإدارة علي الأمر، أن "الفريق أجازة 24 ساعة وبعدها تدريب، وإمام عاشور واخد يومين إجازة وبعدها ينتظم في التدريبات مجددا، وهو إيقافه مكمل وبقولها تاني إمام مش هيلعب الماتشين اللي جايين بس خلاص دخله التدريب وخليه يجهز للي جاي، دي وجهة نظري الشخصية".


وأضاف شوبير “ إمام موقوف موقوف خلاص أمر منتهي عشان العقوبة، بس خليه يرجع يتمرن عشان يكون جاهز مع الفريق لما يرجع الملعب ولا أنت مش ناوي ترجعه الملعب هو ده السؤال المهم”.

وكان إمام عاشور غادر أمس إلى السعودية بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني من أجل قضاء مناسك العمرة.

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

انتخابات تايلاند.. تقدم حزب "بومجايتاي" خلال الفرز الأولي

انتخابات تايلاند.. تقدم حزب بومجايتاي خلال الفرز الأولي

النمسا.. مظاهرة مناهضة للحكومة لمنع التقارب مع حلف "الناتو"

النمسا.. مظاهرة مناهضة للحكومة لمنع التقارب مع حلف "الناتو"

القدس

القدس: تصعيد في اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على بلدات وأحياء المحافظة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

