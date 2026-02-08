رجاء خاص من شوبير لإدارة الأهلي بشأن إمام عاشور

أثار الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق الجدل بشأن إمام عاشور نجم وسط الفريق





وأكد شوبير في تصريحات صحفية ردا علي سر سفره وموافقه الإدارة علي الأمر، أن "الفريق أجازة 24 ساعة وبعدها تدريب، وإمام عاشور واخد يومين إجازة وبعدها ينتظم في التدريبات مجددا، وهو إيقافه مكمل وبقولها تاني إمام مش هيلعب الماتشين اللي جايين بس خلاص دخله التدريب وخليه يجهز للي جاي، دي وجهة نظري الشخصية".



وأضاف شوبير “ إمام موقوف موقوف خلاص أمر منتهي عشان العقوبة، بس خليه يرجع يتمرن عشان يكون جاهز مع الفريق لما يرجع الملعب ولا أنت مش ناوي ترجعه الملعب هو ده السؤال المهم”.

وكان إمام عاشور غادر أمس إلى السعودية بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني من أجل قضاء مناسك العمرة.