أخبار البلد

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا القرار جاء بهدف التركيز على محتوى كتب الوزارة والتقييمات حرصاً على مصلحة الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن إلغاء أسئلة النصوص المتحررة يأتي ضمن أهداف الوزارة لمواجهة الكتب الخارجية، والتي كان يتم الاستعانة ببعض أسئلتها من قبل واضعي الامتحانات.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بمواعيد الدراسة والامتحانات في الترم الثاني 2026 ، مؤكدةً ما يلي :

  •  موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وشهدت المدارس اليوم ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب والمعلمين، بالتزامن مع انتظام الدراسة اليوم في مدارس جميع محافظات الجمهورية .

تنتظم الدراسة اليوم في أول أيام الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة وباقي المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت .

وكانت قد بدأت الدراسة في الترم الثاني 2026 أمس السبت ، في مدارس  12 محافظة على مستوى الجمهورية لا تطبق اجازة السبت وهي محافظات  “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

