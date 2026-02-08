تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تعد مشويات اللحوم على المائدة فى رمضان للعزائم من الاسياسيات عند المصريين من المشاوي ( طرب - كفتة - لحمه فلتو - لحمه إنتركوت - ريش )لذا نقدم لك ألذ تتبيلة للمشاوي بطعم وريحة الشوي وسر لمعه اللحوم .
تتبيلات اللحوم للشوى
1- الكباب
بصل مبشور
زبادي
ثوم
ملح
فلفل
بابريكا
كزبرة ناشفة
ليمون
زيت
من 4 لـ 8 ساعات
2-تتبيلة للحوم (الفلتو)
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم أو مبشورة
4 فصوص ثوم مهروسة
2 ملعقة كبيرة زبادي (اختياري – يعطي طراوة ممتازة للدجاج)
2 ملعقة كبيرة خل أو عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (اختياري – تعطي لون ونكهة)
1 ملعقة صغيرة بابريكا
ربع ملعقة صغيرة كمون
نص ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
معلقه صغيره بهارات لحمه او فراخ على حسب نوع التتبيله
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة شطة (اختياري حسب الرغبة)
1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)
رشة جوزة الطيب (اختياري – تعطي نكهة فخمة)
أعشاب طازجة أو مجففة (مثل الزعتر أو الروزماري – اختياريه بس يفضل الزعتر معلقه صغيره
3- اللحمة المشوية الطرية
بصل
زبادي
ثوم
ملح
فلفل
بابريكا
كزبرة
ليمون
زيت
من 6 لـ 12 ساعة
4-اللحمة بالفرن
بصل شرائح
ثوم
زبادي
ملح
فلفل
بابريكا
زعتر أو روزماري
زيت
8 ساعات + فرن متغطي