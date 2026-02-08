قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
رنا عصمت

تعد مشويات اللحوم على المائدة فى رمضان للعزائم من الاسياسيات عند المصريين من المشاوي ( طرب - كفتة - لحمه فلتو - لحمه إنتركوت - ريش  )لذا نقدم لك ألذ تتبيلة للمشاوي بطعم وريحة الشوي وسر لمعه اللحوم .

تتبيلات اللحوم للشوى

May be an image of steak


1- الكباب

 بصل مبشور

 زبادي

 ثوم

 ملح

 فلفل

 بابريكا

 كزبرة ناشفة

 ليمون

 زيت

 من 4 لـ 8 ساعات 

2-تتبيلة للحوم (الفلتو)

ابرزها الكيوي: استكشف 8 من افضل تتبيلة اللحم المشوي - راهي

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم أو مبشورة

4 فصوص ثوم مهروسة

2 ملعقة كبيرة زبادي (اختياري – يعطي طراوة ممتازة للدجاج)

2 ملعقة كبيرة خل أو عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (اختياري – تعطي لون ونكهة)

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة كمون

نص ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

معلقه صغيره بهارات لحمه او فراخ على حسب نوع التتبيله

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة شطة (اختياري حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)

رشة جوزة الطيب (اختياري – تعطي نكهة فخمة)

أعشاب طازجة أو مجففة (مثل الزعتر أو الروزماري – اختياريه بس يفضل الزعتر معلقه صغيره

 3- اللحمة المشوية الطرية

لحم بالفرن

 بصل

 زبادي

 ثوم

 ملح

 فلفل

 بابريكا

 كزبرة

 ليمون

 زيت

 من 6 لـ 12 ساعة 

4-اللحمة بالفرن

طريقة عمل اللحم بالفرن بالقصدير

 بصل شرائح

 ثوم

 زبادي

 ملح

 فلفل

 بابريكا

 زعتر أو روزماري

 زيت

 8 ساعات + فرن متغطي 

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين تتبيلة اللحوم اشهر تتبيلة للحوم تتبيلة لحوم العزايم فى رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

أرشيفية

نتنياهو كان في أمريكا.. وزير إسرائيلي سابق يكشف كواليس اغتيال حسن نصر الله

السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال

سفير الصومال يشيد بقوة العلاقات مع مصر ودورها في دعم واستقرار بلاده

أرشيفية

البرتغال: فتح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد