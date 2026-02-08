تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تعد مشويات اللحوم على المائدة فى رمضان للعزائم من الاسياسيات عند المصريين من المشاوي ( طرب - كفتة - لحمه فلتو - لحمه إنتركوت - ريش )لذا نقدم لك ألذ تتبيلة للمشاوي بطعم وريحة الشوي وسر لمعه اللحوم .

تتبيلات اللحوم للشوى



1- الكباب

بصل مبشور

زبادي

ثوم

ملح

فلفل

بابريكا

كزبرة ناشفة

ليمون

زيت

من 4 لـ 8 ساعات

2-تتبيلة للحوم (الفلتو)

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم أو مبشورة

4 فصوص ثوم مهروسة

2 ملعقة كبيرة زبادي (اختياري – يعطي طراوة ممتازة للدجاج)

2 ملعقة كبيرة خل أو عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (اختياري – تعطي لون ونكهة)

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ربع ملعقة صغيرة كمون

نص ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

معلقه صغيره بهارات لحمه او فراخ على حسب نوع التتبيله

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة شطة (اختياري حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)

رشة جوزة الطيب (اختياري – تعطي نكهة فخمة)

أعشاب طازجة أو مجففة (مثل الزعتر أو الروزماري – اختياريه بس يفضل الزعتر معلقه صغيره

3- اللحمة المشوية الطرية

بصل

زبادي

ثوم

ملح

فلفل

بابريكا

كزبرة

ليمون

زيت

من 6 لـ 12 ساعة

4-اللحمة بالفرن

بصل شرائح

ثوم

زبادي

ملح

فلفل

بابريكا

زعتر أو روزماري

زيت

8 ساعات + فرن متغطي