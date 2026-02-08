المخ البانيه في البيت.. أسرار الطراوة من الداخل والقرمشة من الخارج

يعد المخ البانيه من الأطباق الشعبية المحببة لدى الكثيرين، لما يتميز به من طعم غني وقوام طري من الداخل ومقرمش من الخارج.

ويقدم هذا الطبق عادة كوجبة رئيسية أو في السندويتشات، ويعتمد نجاحه على التنظيف الجيد والسلق الخفيف قبل القلي.

وفيما يلي طريقة تحضيره بخطوات بسيطة وواضحة.



المكونات

مخ بقري أو ضاني

دقيق

بيض

بقسماط مطحون

ملح

فلفل أسود

كمون

بابريكا (اختياري)

عصير ليمون أو خل

زيت غزير للقلي



طريقة التحضير

تنظيف المخ:

ينقع المخ في ماء بارد مضاف إليه القليل من الخل أو عصير الليمون لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم يزال الغشاء الخارجي الرقيق بعناية، ويغسل جيدًا ويصفى.

السلق الخفيف:

يوضع المخ في قدر به ماء مغلي مضاف إليه ملح وفلفل أسود وكمون، ويترك على النار لمدة 3 إلى 5 دقائق فقط، ثم يرفع ويصفى ويترك حتى يبرد، ويقطع إلى شرائح متوسطة.



التتبيل:



تتبل شرائح المخ بالملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا حسب الرغبة.

تغليف المخ بالبانية:

تمرر الشرائح في الدقيق أولًا، ثم في البيض المخفوق، ثم في البقسماط المطحون مع الضغط الخفيف حتى يلتصق جيدًا.



القلي:



يسخن الزيت على نار متوسطة، وتقلى شرائح المخ حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مقرمشًا، ثم ترفع وتوضع على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.



التقديم



يقدم المخ البانية ساخنًا مع شرائح الليمون والسلطة الخضراء أو الطحينة، ويمكن تقديمه في سندويتشات كوجبة سريعة وشهية.